Einödsbach : Am südlichsten Punkt Deutschlands

Über Junge und Alte wird oft gesprochen, als wären es zwei Sorten Mensch. Da sind die mit Zukunft und die mit Vergangenheit. Dabei gehören beide zusammen. Zwar sind sie verschieden; davon handelt der politische Streit. Aber gerade diese Verschiedenheit ist das Gute; davon handelt Familie. Junge und Alte leben nicht in erster Linie nacheinander, sondern miteinander. Sie bedingen einander wie Berg und Tal. Was das bedeutet, kann man zum Beispiel in Bayern sehen, ganz im Süden, zehn Kilometer hinter Oberstdorf, in den Bergen.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin.

Da steht ein altes Haus am Hang. Es ist das südlichste Haus Deutschlands, mal abgesehen von ein paar Hütten, die im Winter niemand bewohnt. Das Haus ist der Gasthof Einödsbach, nicht zu übersehen, mit rotem Fachwerk, grünen Läden, blauen Sonnenschirmen und einem Kapellchen davor. So, als sollte alles rufen: Hier sind Menschen! Dahinter steigen die Allgäuer Alpen auf, unten noch tannengrün, oben felsgrau. Schmale Pfade führen hinan, hier über ein Bächlein, da durch hohes Gras. Am Rand leuchten Silberdisteln und rote Walderdbeeren. Von Ferne läuten leise Glocken, vielleicht eine Kirche im Dorf? Nein, es gibt ja kein Dorf weit und breit, dafür weiß-braune Kühe mit Glocken um den Hals. Sie stehen im Weg herum und schauen und kauen. Das ist ihr Reich, und der Wanderer ist für sie bloß so etwas wie ein Murmeltier. Die Luft riecht nach Heu und Harz.