Deutschland per Anhalter

Politikfrust und Energiesorgen : Deutschland per Anhalter

Wer mit anderen mitreist, kann ungefiltert zuhören, wie Deutsche über ihr Land und die Politik reden. Viele sind in großer Sorge. Sie glauben nicht, dass die Politik noch Probleme lösen kann.

Beim Trampen setzt man sich ganz dicht neben einen Fremden. Viel dichter, als man sich sonst setzen würde, die Autositze geben den Abstand vor. So sitzt man dann, manchmal stundenlang, in einem gemeinsamen, engen Raum. Und redet. Sieht sich dabei aber fast nicht an. Der Blick fällt nach vorne, durch die Scheibe, folgt den Autos, folgt der Straße, die sich weit, weit erstreckt, Kurven nimmt, sich hebt und senkt, Landschaften freigibt und sofort wieder hinter sich lässt.

Beim Trampen reden Fremde viel und lange miteinander, aber sie reden gleichzeitig auch wie zu sich selbst. Wenn sie ab und an zur Seite schauen, sitzt dort jemand, dem sie vielleicht gerade ihr Herz ausschütten, aber es sitzt dort auch jemand, der irgendwann wieder aussteigt oder weiterfährt, den die Straße genauso verschluckt wie den gemeinsam zurückgelegten Weg. Sie sehen ihn sehr wahrscheinlich niemals wieder.