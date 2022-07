Allensbach-Umfrage : Wie gespalten ist Deutschland?

Nur eine kleine Minderheit glaubt an einen breiten Konsens in vielen Fragen. Gleichzeitig ist die Mehrheit überzeugt, dass die meisten denken wie sie selbst. Sind das schon amerikanische Verhältnisse?

Wenn Krisen eskalieren, wird in Deutschland rasch die Angst vor einer Radikalisierung beschworen. Dass die deutsche Gesellschaft gespalten, polarisiert ist, gilt als Tatsache und Gefahr für die Demokratie. Auch die Bevölkerung selbst ist mit überwältigender Mehrheit überzeugt, dass die Gesellschaft bei vielen Themen gespalten ist; nur 17 Prozent glauben, dass es bei vielen Fragen einen breiten Konsens gibt.

Die Frage ist nicht nur, ob diese Dia­gnose zutrifft, sondern auch, ob daraus Potential für Radikalisierung erwächst. Kontroversen, die auch sichtbar und teilweise hart ausgetragen werden, gehören zur Demokratie – Versuche, Kontroversen und Meinungen zu unterdrücken, zu Diktaturen. Entsprechend sind unterschiedliche Sichtweisen, Wertvorstellungen und Ziele per se alles andere als besorgniserregend. Sie können jedoch – wie gerade die Entwicklung der amerikanischen Gesellschaft zeigt – auch in einer Demokratie zu einer Gefahr werden, wenn sich die Positionen unversöhnlich gegenüberstehen und aus unterschiedlichen Weltbildern und Wertvorstellungen Feindbilder erwachsen. Wenn dieser Prozess erst einmal weit fortgeschritten ist, lässt er sich nur noch schwer umkehren. Jahre vor der Wahl von Trump warnte Henry Kissinger in einem Vortrag in Deutschland, dass ihn die extreme Polarisierung in den USA zutiefst beunruhige.

Streitthemen Corona, Einwanderung, Ukraine

Deutschland ist von der verfestigten Polarisierung der Vereinigten Staaten weit entfernt. Viele haben jedoch den Eindruck, dass die Gesellschaft nicht nur bei vielen Themen gespalten ist, sondern dass sich die Meinungen auch unversöhnlich gegenüberstehen. 49 Prozent sind davon überzeugt, in Ostdeutschland 57 Prozent. Gleichzeitig hat die ostdeutsche Bevölkerung noch weniger als die westdeutsche den Eindruck, in einer toleranten Gesellschaft zu leben: 26 Prozent der Westdeutschen, 9 Prozent der Ostdeutschen nehmen die Gesellschaft so wahr.

Als Streitfragen empfindet die Bevölkerung vor allem den Umgang mit der Corona-Pandemie, Einwanderung und Einwanderungspolitik und die Frage, ob und wie Deutschland die Ukraine unterstützen soll. Aber die Bürger differenzieren zwischen kontroversen Themen und Fragen, bei denen sich Positionen unversöhnlich gegenüberstehen.

Die deutsche Reaktion auf den Ukrainekrieg ist nach Einschätzung der Mehrheit ein Streitthema; als unversöhnlich empfinden nur 29 Prozent die konkurrierenden Standpunkte. Einwanderungspolitik nehmen zwei Drittel als kontroverses Thema wahr; 43 Prozent halten die Positionen für so unversöhnlich, dass Diskussionen keinen Sinn haben. Interessanterweise breitete sich erst nach 2015 die Vorstellung aus, dass politische Positionen die Menschen trennen. Vor 2015 wies nur eine Minderheit den politischen Einstellungen diese Bedeutung zu, 2016 dann 60 Prozent. Seither schwankt diese Einschätzung in einem engen Korridor zwischen 52 und 60 Prozent; damit gilt die politische Position und Weltanschauung neben der sozialen Schicht als der Einflussfaktor, der die Gesellschaft am meisten spaltet.