Debatte um Marder : „Eisenschweine“ für Kiew

Die Vereinigten Staaten, Deutschland und Frankreich weiten die militärische Unterstützung für die Ukraine aus. Alle drei Staaten liefern den Verteidigern gegen den russischen Angriff erstmals Schützenpanzer und Radpanzer mit großkalibriger Kanone. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte am Freitag, alle drei Länder hätten „eine einheitliche und gemeinsame Haltung, die innerhalb weniger Stunden auch kommuniziert wurde“. Zudem gab die Bundesregierung bekannt, dass die Ukraine nun doch Patriot-Systeme aus Deutschland zur Luftverteidigung bekommt. Das sei, so das Verteidigungsministerium, „ein Kraftakt“. Denn neben den bereits in der Slowakei stationierten beiden Staffeln soll eine weitere in Polen aufgestellt werden, was die ausgedünnte deutsche Flugabwehr bereits an ihre Grenzen bringt.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Während Washington ältere Modelle des Schützenpanzers Bradley zugesagt hat und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kurz davor die Lieferung des Radpanzers AMX-10RC angekündigt hatte, wird Deutschland zunächst 40 Exemplare des Schützenpanzers Marder liefern. Von diesem Kettenfahrzeug hat die Bundeswehr noch etwa 320 Exemplare in ihren aktiven Beständen, zudem stehen Dutzende Fahrzeuge bei der wehrtechnischen Industrie eingelagert, die nach einer Aufbereitung geliefert werden könnten.

Bei den aktiveren Unterstützern der Ukraine sorgte die Ankündigung des Kanzleramts für Erleichterung, verbunden mit der Forderung, nun auch Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 zu liefern. Die Firma Rheinmetall hatte bereits unmittelbar nach Kriegsausbruch das Verteidigungsministerium auf ihre Bestände aufmerksam gemacht. Im Herbst hatte Deutschland im Zuge des so genannten Ringtauschs 40 Marder an Griechenland geliefert, während Athen 40 Schützenpanzer sowjetischer Bauart an die Ukraine weitergab. Rheinmetall teilte seinerzeit mit, man habe auf eigene Kosten weitere 16 alte Marder „wiederhergestellt“, bekomme aber keine Ausfuhrgenehmigung. Das dürfte sich nun ändern.

Deutschland wird zudem die Ausbildung ukrainischer Besatzungen sowohl auf dem Schützenpanzer Marder als auch an den deutschen Patriot-Systemen übernehmen. Zuvor war bereits ukrainisches Bedienpersonal für die Panzerhaubitze 2000 und den Flugabwehrpanzer Gepard auf Übungsplätzen der Bundeswehr trainiert worden – die Leistungen der Soldaten im Gefecht gelten als außerordentlich. Für die aus Deutschland gelieferten Waffensysteme wurde im Dezember in der Slowakei eine größere Wartungseinrichtung in Betrieb genommen.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte bis Mitte Dezember die Lieferung von Mardern aus Bundeswehrbeständen kategorisch abgelehnt. Wörtlich hatte sie noch am 19. Dezember gesagt: „Aus der Bundeswehr werde wir ganz bestimmt keine Marder abgeben, denn wir brauchen sie.“ Deutschland helfe im Rahmen des Ringtauschs mit. Nach Angaben von Hebestreit war das Kanzleramt zu dieser Zeit bereits mit Washington im Gespräch über die direkte Lieferung von Schützenpanzern. Dabei sei, so Hebestreit, die Ministerin „natürlich naturgemäß eng eingebunden gewesen“. Am Freitagabend teilte das Verteidigungsministerium mit, die Marder liefere Deutschland „aus Industrie- bzw. Bundeswehrbeständen“.

In Rede stehen wohl ältere Varianten des Marder, die noch nicht mit einer modernen Lenkwaffe zur Panzerabwehr ausgestattet sind. Gleichwohl kann der Marder auch mit seiner 20-Millimeter-Bordkanone gepanzerte Fahrzeuge und Panzer bekämpfen. Anders als etwa bei dem modernen Schützenpanzer Puma wird die Kanone des Marder jedoch in Fahrt nicht automatisch stabilisiert. Der Marder, konstruiert in den sechziger Jahren der vorigen Jahrhunderts, ist seit den siebziger Jahren bei den Panzergrenadieren der Bundeswehr in Verwendung.

Das sogenannte „Eisenschwein“ dieser Infanterietruppe gilt derzeit als verlässlicher als der neu konstruierte Puma. Obgleich der Puma trotz und wegen diverser Hochtechnologie-Bauelemente zwar als beeindruckend kampfstark gilt, hat die Bundeswehr kürzlich entschieden, für die schnelle NATO-Eingreiftruppe Kampfkompanien mit dem Marder bereitzustellen, nachdem 18 von 18 Pumas auf einem Übungsplatz ausgefallen waren. In den Panzergrenadierbataillonen der Bundeswehr gelten die Marder als kampfstark, gut gepanzert und solide. Die neusten Marder der Variante 1A4 und 1A5 wiegen mit etwa 33 Tonnen halb so viel wie ein Kampfpanzer Leopard 2.

Die Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht kritisierte die geplante Lieferung und schrieb, es sei „vollkommen verantwortungslos“, die Lage im Konflikt mit Marder-Lieferung zu „eskalieren anstatt auf Diplomatie zu setzen“. Die Unionsopposition würdigte die Entscheidung, der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter sagte am Freitag: „Dennoch braucht die Ukraine bis auf Weiteres auch Kampfpanzer Leopard. Westliche Kampfpanzer können die Wende bringen. Je früher Leopard in der Ukraine sind, desto rascher gewinnt die Ukraine vollständige Souveränität und territoriale Integrität zurück.“

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmerman, die sich seit Monaten für die Lieferung von Panzern an die ukrainischen Verteidiger einsetzt, sagte am Freitag: „Es ist eine große Erleichterung, dass die Bundesregierung und speziell das Kanzleramt den Weg endlich freimachen für Panzerlieferungen an die Ukraine. Es kommt sehr spät, aber nicht zu spät. Unser Einsatz hat gewirkt.“ Jetzt müssten Leopard-Panzer folgen.