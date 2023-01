Entscheidung gefallen : Deutschland liefert Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine

Laut Regierungskreisen will Deutschland mindestens eine Kompanie von Leopard-2A6-Panzern an die Ukraine liefern. Weitere Staaten, die über Leopard-Panzer verfügen, sollen die Erlaubnis für die Ausfuhr erhalten.

Die Bundesregierung hat entschieden, Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstagabend in Berlin aus Regierungskreisen. Zuvor hatten die Zeitschrift „ Der Spiegel“ und der Sender ntv darüber berichtet. Laut dem „Spiegel“ geht es um mindestens eine Kompanie von Panzern des Typs Leopard 2A6. Die Bundesregierung wolle zudem die Genehmigung zur Ausfuhr solcher Panzer erteilen, die im Besitz anderer Staaten wie Polen sind.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hat die Entscheidung für die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine begrüßt. „Die Entscheidung war zäh, sie dauerte viel zu lange, aber sie ist am Ende unausweichlich. Dass Deutschland die Lieferung seines Panzers Leopard 2 durch Partnerländer freigibt und auch selbst liefert, ist eine erlösende Nachricht für das geschundene und tapfere ukrainische Volk“, sagte Strack-Zimmermann der dpa. Die sicherheitspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen, Sara Nanni, schrieb auf Twitter von einer „guten Entscheidung“. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Katrin Göring-Eckardt (Grüne), schrieb auf Twitter: „The Leopard's freed!“ („Der Leopard ist freigelassen worden“). Sie ergänzte: „Jetzt kann er hoffentlich schnell der Ukraine bei ihrem Kampf gegen den russischen Angriff und für die Freiheit der Ukraine und Europas helfen“.

Reaktion auf polnische Initiative

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat die Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine begrüßt, Kanzler Olaf Scholz (SPD) aber zugleich Zögerlichkeit vorgeworfen. „Die Entscheidung ist richtig“, sagte der Oppositionsführer am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Zugleich kritisierte Merz, wenn der Bundeskanzler etwa am Sonntag beim deutsch-französischen Ministerrat zum 60. Jubiläum des Élysée-Vertrags in Paris „eine solche Entscheidung zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten (Emmanuel Macron) bekannt gegeben hätte, dann wäre dies gemeinsame politische Führung gewesen. So bleibt das Bild eines Getriebenen, der zu lange gezögert hat.“

Der Außenexperte der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt (CDU), forderte eine rasche Ausbildung ukrainischer Soldaten an dem Waffensystem. „Die Entscheidung der Bundesregierung, Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern, war überfällig. Es ist zu hoffen, das sie nicht zu spät kommt“, sagte der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion der Deutschen Presse-Agentur. „Nun muss die Ampel-Regierung schnell für Ausbildung ukrainischer Soldaten sorgen.“

Mehr zum Thema 1/

Die Entscheidung in Berlin fiel, nachdem Polen am Vormittag angekündigt hatte, 14 seiner Leopard-Panzer und damit eine Kompanie an die Ukraine liefern zu wollen. Da sie diese aus Deutschland erhalten haben, musste die Bundesregierung zustimmen, bevor sie an Kiew weiter weitergegeben werden können. Zugleich forderte Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak Deutschland auf, auch selbst Panzer zu liefern: „Ich appelliere auch an die deutsche Seite, sich der Koalition von Staaten anzuschließen, die die Ukraine mit Leopard-2-Panzern unterstützen.

Wie das amerikanische „Wall Street Journal“ mit Bezug auf amerikanische Regierungsvertreter berichtete, neige auch die Regierung in Washington dazu, Kiew „eine bedeutende Zahl“ von Kampfpanzern des Typs M1 Abrams zu liefern. Auch der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte erklärte im Gespräch mit der F.A.Z., dass sein Land erwäge, Leopard-2-Panzer an die Ukraine zu liefern. Man könne 18 von Deutschland geleaste Leopard 2 kaufen und an die Ukraine spenden, erklärte der Regierungschef in Den Haag.

Der ukrainische Regierungsvertreter Andryj Jermak schrieb nach dem Bekanntwerden der Entscheidung der Bundesregierung auf Telegram: „Einige hundert Panzer“ und „die besten Panzer-Besatzungen der Welt“ aus der Ukraine würden zur „echten Faust gegen die Autokratie aus dem Sumpf“ werden. Die AfD im Bundestag kritisierte die Entscheidung der Bundesregierung als „unverantwortlich und gefährlich“. Fraktionschef Tino Chrupalla erklärte: „Deutschland droht dadurch direkt in den Krieg hineingezogen zu werden. Durch die Lieferung von Panzern aus Beständen der Bundeswehr werden unsere Streitkräfte weiter geplündert.“ Damit setze Bundeskanzler Olaf Scholz die Sicherheit Deutschlands und seiner Bürger aufs Spiel.