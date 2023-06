Deutschland ist Schlusslicht : Politiker müssen sich zur Organspende bekennen

Etwa tausend Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr, während sie auf ein lebensrettendes Organ warten. Bei der Zahl der Organspender ist Deutschland in Europa das Schlusslicht. Auch weil die Politik zu wenig tut. Ein Gastbeitrag.

Eine Patientin von mir wartet jahrelang auf ein Spenderorgan. Dennoch vertraut sie auf unser Gesundheitssystem und darauf, dass für sie ein passendes Organ in Deutschland gefunden und gespendet wird. Vor einigen Monaten ist sie während der Wartezeit auf ein Spenderorgan verstorben.

Dies ist kein Einzelschicksal. Nirgendwo in Europa warten Kranke länger auf ein rettendes Organ als in Deutschland. Ein Großteil von ihnen wartet vergeblich: Etwa 1000 Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr, während sie auf ein Organ hoffen. Zum Tag der Organspende 2023 verzeichnen wir in Deutschland wieder einen traurigen Negativrekord bei den Organspendezahlen.

Laut der Deutschen Stiftung Organspende (DSO) gab es im ersten Quartal 2023 nur 311 Organspender, das ist zwar geringfügig mehr als im Vorjahr, aber dennoch weniger als im Vergleichszeitraum der schon von der Corona-Pandemie geprägten Jahren 2020/2021, als die Zahl der Spenden zusätzlich zurückgegangen war. Wir beobachten seit Jahren Zahlen, die im europäischen Vergleich deutlich niedriger liegen und den Bedarf an lebensrettenden Organen nicht ansatzweise decken.

Mancher wird vielleicht mit dem Organspendeskandal, der 2012 aufgedeckt wurde, argumentieren. Damals wurden Richtlinienverstöße einzelner Transplantationszentren öffentlich. Meine Erfahrung ist, dass solche absolut seltenen Missachtungen auch von den Bürgerinnen und Bürgern richtig eingeordnet werden können. Das Fehlverhalten Einzelner sollte nicht das wichtige Anliegen von vielen engagierten und transparent informierenden Medizinern zum Wohle Tausender Menschen in Deutschland beschädigen.

Einer der Hauptgründe für nicht realisierte Organspenden ist das Fehlen einer dokumentierten Entscheidung zur Organspende etwa durch den Organspendeausweis. Laut DSO scheiterte bei etwa 2400 zur Organspende bezogenen Kontakten rund die Hälfte an fehlender Zustimmung. Wenn Angehörige aufgerufen sind, anstelle des verstorbenen Patienten zu entscheiden, erfolgt in 80 Prozent der Fälle eine Ablehnung.

Konfrontation mit dem eigenen Tod

Für uns als Transplantationsmediziner ist elementar, dass sich jede und jeder eine Meinung zum Thema Organspende bildet, sie schriftlich dokumentiert und im Familienkreis kommuniziert. Oft stehen Menschen der Organspende wohlwollend und bejahend gegenüber, regeln die Frage aber nicht für sich persönlich, auch weil sie die unangenehme Konfrontation mit dem eigenen Tod aufwirft. Wir sind allerdings darauf angewiesen, dass sich jede und jeder selbst damit befasst – und das hat auch mit politischen Entscheidungen zu tun.

Der Bundestag hat Anfang 2019 bereits eine Strukturreform bei der Organspende beschlossen. Die Neuregelung zielte darauf ab, mit veränderten Abläufen und Vorschriften die Organspendenpraxis effektiver zu gestalten. Die Erwartungen sind aus meiner Sicht und der vieler Kolleginnen und Kollegen allerdings nicht eingetreten, es braucht erneut einen Anlauf zu einer politischen Reform, um Menschen eine Chance auf ein Weiterleben zu ermöglichen.

2020 gab es eine politische Debatte im Bundestag, bei dem die sogenannte Widerspruchslösung keine Mehrheit erhielt. Die Regelung bedeutet, dass davon ausgegangen wird, dass alle Menschen zunächst bereit sind, ihre Organe zu spenden – es sei denn, sie widersprechen der Organspende und dokumentieren diese Entscheidung.

Über die Widerspruchslösung war in der Vergangenheit schon im Bundestag debattiert worden, 2020 scheiterte eine Reform erneut. Das Parlament blieb bei der Regelung, dass Organspenden nur mit ausdrücklicher prospektiver Zustimmung erlaubt bleiben und im Grundsatz zunächst von einer Ablehnung ausgegangen wird.

Das Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft, das anstelle einer Widerspruchsregelung, die in den allen Eurotransplant-Ländern außer Deutschland gilt, verabschiedet wurde, hat bisher keinerlei positive Effekte gezeigt. Demnach sollten Hausärzte und Bürgerämter über Organspende informieren, ihre Arbeitsbelastung ist aber in der Realität viel zu hoch. Auch das geplante Spender-Online-Register ist in Verzug. Selbst wenn es käme: In anderen Ländern, etwa der Schweiz, haben es nur wenige Prozent der Bevölkerung genutzt.

Solidarische Gesellschaft darf sich damit nicht abfinden

Das Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit und der Strukturen in der Organspende sollte die Rolle der Transplantationsbeauftragten in den Entnahmekrankenhäusern stärken und eine aufwandsgerechte Finanzierung der organspendebezogenen Aufgaben auf den Weg bringen.

Kritiker bemängeln fast vier Jahre nach Inkrafttreten weiterhin fehlende Verbindlichkeit dieser Reform, die es Kliniken immer noch ermögliche, die Frage der Organspende zu ignorieren. Hier hätte ein rechtlicher Systemwechsel, der die Frage nach der Organspende zum Regelfall erklärt, nachweislich positive Effekte für die Verbindlichkeit der Abläufe in den Kliniken, weil er sie damit verpflichten würde, in jedem Sterbefall, bei dem eine Organspende medizinisch möglich wäre, nach dem Einverständnis für eine lebensrettende Organspende zu fragen.

Während 84 Prozent der Deutschen gemäß Umfragen positiv zur Organspende stehen, werden pro Million Einwohner nur knapp zehn Organspender verwirklicht. Damit darf sich eine solidarische Gesellschaft nicht abfinden! Die verabschiedeten Reformen aus dem Jahr 2019/20 sollten jetzt evaluiert werden und neue Reformen auf den parlamentarischen Weg gebracht werden, um zu einem Verfahren zu kommen, welches sich in unseren Nachbarländern bewährt hat.

Die Umsetzung des Bürgerwillens sowie die Versorgung Todkranker mit rettenden Organen gelingt deutlich besser in Ländern, in denen sich nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die politischen Entscheidungsträger konsequent zur Organspende bekennen.