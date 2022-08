Perspektivwechsel : Am westlichsten Punkt Deutschlands

Im Westen liegen die Städte dicht an dicht. Wer hier auf dem Dorf lebt, will das so. Was ist das Schöne? Das Zuhause, sagt einer.

Wo viele Menschen an einem Ort leben, ist dieser Ort gut zu sehen. Da sind hohe Häuser, Autobahnkreuze, Fernsehtürme und Lichter in der Nacht. Auf der Landkarte markieren große Punkte die Städte. Sie besagen: Was hier liegt, ist wichtig. Und so reden viele Städter auch. Aber viele Menschen leben in vielen kleinen Orten. Dadurch sind sie erst bei näherer Betrachtung zu sehen. Besonders lohnt sich die Betrachtung im Westen. Dort liegen die Städte dicht an dicht, Dortmund, Essen, Köln, Düsseldorf, und sie wachsen in die Umgebung hinein. Viele große Punkte auf der Karte. Wer da trotzdem Abstand hält, will das so. Der ist nicht abgehängt, nicht vergessen, sondern bewusst auf dem Dorf. Ein solches Dorf liegt ganz im Westen, westlicher noch als Aachen, in der Gemeinde Selfkant. Es ist nicht mal vierhundert Einwohner stark: das westlichste Dorf Deutschlands.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Das Dorf Isenbruch streckt sich unter flachem Himmel wie unter einer Decke. Drum herum flache Felder, smaragdgrün der Mais, goldgelb die Stoppeln des Weizens, der schon gemäht wurde. Weiß-braune Kühe schauen Radfahrern hinterher. Radfahrer schauen Radfahrern hinterher. Die Freuden des Lebens werben nur leise für sich. In den wohlfrisierten Gärten färben sich die Äpfel schon rot, und auf den Mauern mancher Häuser tanzen Sonnenpunkte, die das Wasser der Swimmingpools wirft. Doch bald wird es für ein paar Tage laut. Dann ist Sommerkirmes. In den Vorgärten warten gusseiserne Ständer auf Fahnenmasten, und am Dorfeingang prunkt seit ein paar Stunden das Festzelt. Davor zwei Männer, die hier gerade bedeutender sind als Kanzler und Bundespräsident: Schützenkönig Thorsten und Schützenbruder Jens. Jens ist hergeradelt, um mal nach dem Verteilerkasten zu sehen, und Thorsten, der zufällig mit Schützenkönigin Birgit im Auto vorbeifuhr, hat gehalten, um nach dem Zelt, aber auch nach Jens zu schauen.

Jens ist hier geboren. Thorsten ist woanders geboren, aber er hat Birgit geheiratet, die hier geboren ist, und sich mit reichlich Bier, das er über die Jahre spendierte, und seinem Fußballtrainercharme das Vertrauen der Leute im Ort redlich verdient. Im Übrigen ist er auch wirklich Fußballtrainer, ehrenamtlich, und Fußballgucker, natürlich, ja, auch Frauenfußball. Das EM-Finale hat er mit Birgit und dem elfjährigen Sohn geschaut, allerdings nur die erste Halbzeit, dann waren sie noch bei Leuten eingeladen. Es ist halt immer was los. Thorsten ist, wie auch Jens, Mitglied in diversen dorfeigenen Whatsapp-Gruppen. Eine zum Beispiel ist vom Schöttehuus, so heißt das Schützenhaus im Platt, das hier auch die Jüngeren sprechen. Eine andere Gruppe dient zurzeit dazu, den Höhepunkt der Sommerkirmes vorzubereiten, den sogenannten Klumpeball. Klumpen sind die Holzschuhe, die man aus den Niederlanden kennt, und die Niederlande beginnen ja gleich hinterm Dorf. Vor dem Klumpeball jedenfalls treffen sich dreißig, vierzig Dörfler und bemalen zusammen ihre Klumpen, in denen sie dann ins Festzelt tanzen gehen. Jedes Jahr gibt es ein Motto, diesmal „Sunshine Reggae“. Don’t worry, don’t hurry, take it easy. Passt ganz gut hierher.