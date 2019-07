Rechtsmotivierte Schützen : Von der Schwierigkeit des Waffenentzugs

Zwei fremdenfeindlich motivierte Angriffe innerhalb weniger Wochen: Nach den Vorfällen in Hessen, beide verübt durch Mitglieder von Schützenvereinen, werden Rufe nach einer stärkeren Reglementierung des Waffenbesitzes laut. Sowohl der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke als auch der Täter von Wächtersbach waren Mitglied im örtlichen Schützenverein. Stephan E. aus Kassel war als „Referent für Bogensport“ im Vorstand des „Schützenclubs 1952 Sandershausen“. Dort habe er keinen direkten Zugang zu Waffen gehabt, aber im Training schießen können, wie er wollte, sagte der Vereinsvorsitzende Reiner Weidemann der F.A.Z.

Roland K., der am Montag einen Eritreer lebensgefährlich verletzte, war seit 2001 Mitglied im Schützenverein „Neudorf 61“ in Brachtal nahe Wächtersbach. Nach Angaben des dortigen Vereinsvorsitzenden Hans-Georg Jost gewann er mehrmals Kreismeisterschaften in verschiedenen Disziplinen, hauptsächlich im Bereich „Kurzwaffen“, also Pistolen oder Revolver. Eine „Kurzwaffe“ nutzte er auch, um am Montag die Schüsse auf den Eritreer abzufeuern, der aus Sicht der Staatsanwaltschaft allein aufgrund seiner Hautfarbe zum Opfer wurde.

Deutsches Waffenrecht eines der schärfsten in Europa

Insgesamt gibt es in der Bundesrepublik dem Nationalen Waffenregister zufolge rund 5,4 Millionen registrierte Waffen und Waffenteile in Privatbesitz, 450.000 davon in Hessen. Das gibt das Landesinnenministerium an. Waffenbesitzer gibt es in Hessen demnach knapp 75.000. Wie viele Personen in Schützenvereinen aktiv sind, ist unklar. Im größten Verband, dem „Deutschen Schützenbund“ (DSB), waren 2018 rund 14.000 Vereine mit insgesamt 1,3 Millionen Mitgliedern registriert. Wie viele davon Schusswaffen haben, weiß der Verband nicht. Nach Angaben eines DSB-Sprechers besitzt der „ganz überwiegende Teil“ der Schießsport treibenden Mitglieder Waffen.

Mitführen darf diese nur, wer einen Waffenschein besitzt – etwa Unternehmer von Werttransporten. Inhaber einer Waffenerlaubniskarte wie etwa Sportschützen dürfen hingegen eine Waffe im Verein nutzen und nach Hause nehmen, wo sie in speziell gesicherten Schränken aufbewahrt werden muss. Wie auch die Frage, wer eine Waffe erwerben darf, regelt dies das Waffengesetz (WaffG). Voraussetzung sind unter anderem: der Bedarf im Verein, weiterhin Sachkunde, das heißt die Mitgliedschaft in einem Schützenverein inklusive regelmäßigen Schießens unter Aufsicht, sowie eine Waffensachkundeprüfung mit theoretischem und praktischem Teil. Zudem findet eine Prüfung der Zuverlässigkeit und der persönlichen Eignung statt. Hierfür werden unter anderem eine Stellungnahme des Landeskriminalamtes sowie Auskünfte aus dem Bundeszentralregister (erweitertes Führungszeugnis) eingeholt. In regelmäßigen Abständen, mindestens aber alle drei Jahre, werden dann die Zuverlässigkeit und Eignung überprüft.

Der hessische SPD-Vorsitzende und kommissarische Bundesvorsitzende der Sozialdemokraten, Thorsten Schäfer-Gümbel, forderte am Donnerstag schärfere und engmaschigere Kontrollen für Waffenbesitzer. „Es geht dabei explizit nicht darum, Sportschützen oder Jäger zu traktieren, aber ich fordere, die Waffen von objektiv unzuverlässigen Personen wie Reichsbürgern und Rechtsextremen konsequent einzuziehen“, sagte Schäfer-Gümbel den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Nach Darstellung eines DSB-Sprechers geschieht das jedoch ohnehin schon. Das deutsche Waffenrecht sei „eines der schärfsten in ganz Europa“, sagte der Sprecher. „Wenn das umgesetzt wird, was im Gesetz steht, wäre schon viel bewirkt.“ Das eigentliche Problem sei der Abgleich zwischen den Behörden. Den Ordnungsämtern lägen oft nicht die notwendigen Informationen der anderen Stellen vor.

Bundesrat lehnte Maßnahmen bei „Regelunzuverlässigkeit“ ab

So fließen etwa Informationen der Verfassungsschutzbehörden bisher nicht automatisch in die Prüfung der Eignung ein. Zwar prüft der Verfassungsschutz, ob eine als Extremist bekannte Person eine Waffe besitzt oder dies versucht zu erreichen. Trifft das zu, informiert er die zuständige Ordnungsbehörde. Es ist jedoch nicht von vorneherein jeder Extremist vom Erwerb ausgeschlossen. Teilweise gaben Gerichte Klägern recht, die dann ihre Waffe behalten durften.

Das will Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) seit längerem ändern. Nach seinem Willen soll, wer in Akten des Verfassungsschutzes auftaucht, als waffenrechtlich unzuverlässig gelten („Regelunzuverlässigkeit“). „Wer nicht mit beiden Füßen auf unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung steht, darf keine Waffe in die Hände bekommen“, sagte Beuth am Donnerstag. Ein Vorstoß dazu aus Hessen war im vergangenen Jahr im Bundesrat abgelehnt worden. Nun will das Landesinnenministerium nach Angaben eines Sprechers alle Waffenbehörden in Hessen „noch einmal sensibilisieren, die bestehenden Möglichkeiten zum Waffenentzug voll auszuschöpfen“.

Im Falle des mutmaßlichen Mörders von Lübcke sowie des Attentäters von Wächtersbach hätte das allerdings alles nicht geholfen. Stephan E. aus Kassel besaß seine Waffen illegal, eine Waffenbesitzkarte hatte er nicht. Diese wäre ihm angesichts seiner 37 Einträge im Polizeiregister wohl verwehrt worden. Roland K. wiederum besaß legal sechs Waffen. Er hatte zwar nach Angaben von Nachbarn eine rassistische Gesinnung, doch war er nicht verurteilt und den Sicherheitsbehörden nicht aufgefallen. In ihrem jeweiligen Schützenverein verhielten sich beide unauffällig: K. sei „gesellig, lebensfroh, beliebt“ gewesen und habe sich „nie auf rassistische Art geäußert“, sagte der Vereinsvorsitzende aus Wächtersbach, während jener aus Kassel äußerte, E. sei ein „ruhiger, zuverlässiger Familienvater“ gewesen.