Akteure der Zivilgesellschaft : Den Stiftungen hat die Pandemie kaum geschadet

Aktualisiert am

Stiftungen werden in Deutschland immer wichtiger – und sie stehen trotz Corona-Pandemie gut da. Jetzt blickt der Deutsche Stiftungstag gespannt auf die geplante Stiftungsrechtsreform.

Wichtig für die Stärkung von Demokratie und Zivilgesellschaft: Stiftungen in Deutschland Bild: dpa

Mehr als 23.800 rechtsfähige Stiftungen existieren nach Angaben des Bundesverbands Deutscher Stiftungen in Deutschland. Diese Zahl hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren verdoppelt. Das Stiftungskapital aller deutschen Stiftungen hat zudem 2021 eine Rekordsumme von rund 110 Milliarden Euro erreicht. Gerade wegen der finanziellen Möglichkeiten spielen Stiftungen eine immer wichtigere Rolle als Akteure der Zivilgesellschaft. Nahezu jeder Bereich von politischem, kulturellem und gesellschaftlichem Engagement ist in Deutschland durch eine thematische Stiftung abgedeckt. Und trotz der Corona-Pandemie ist die ökonomische Lage des deutschen Stiftungswesens erstaunlicherweise stabil. Im Jahr 2020 entstanden 700 neue Stiftungen, 200 mehr als 2019. Die Zahl der philanthropischen Organisationen hat 2020 um drei Prozent zugenommen.

Kevin Hanschke Volontär. Folgen Ich folge



„Ein großer Erfolg“ für die Präsidentin des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, Friederike von Bünau, die zugleich Geschäftsführerin der Stiftung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ist. Beim Deutschen Stiftungstag, dem Kongress der Stiftungen, der dieses Jahr erstmals digital stattfindet, präsentiert sie die Bilanz der vergangenen zwei Jahre, nachdem der Stiftungstag 2020 pandemiebedingt ausgefallen war.