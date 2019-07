Die Einbürgerung für NS-Verfolgte soll einfacher werden: Vor allem aus der jüdischen Bevölkerung in Großbritannien besteht großes Interesse. Bild: dpa

Bisher steht NS-Verfolgten und ihren Nachfahren die Einbürgerung in Deutschland per Grundgesetz zu. Sie ist allerdings an komplizierte Bedingungen geknüpft. Das will das Innenministerium jetzt ändern.