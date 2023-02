In Mannheim gibt es eine Schneiderwerkstatt zur Fortbildung von eingewanderten Sinti und Roma. Andernorts in Baden-Württemberg werden Sprachkurse in Romanes angeboten. Und seit etwa sieben Jahren ist die Aufklärung über die Verfolgung und Ermordung von Sinti und Roma Teil des baden-württembergischen Bildungsplans. Am Historischen Seminar der Universität Heidelberg existiert außerdem die einzige Forschungsstelle für Antiziganismus in Deutschland.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Diese Fördermaßnahmen und Projekte gäbe es nicht, wenn die grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg nicht im November 2014 einen Staatsvertrag mit dem Landesverband der Sinti und Roma geschlossen hätte. Der zunächst auf fünf Jahre begrenzte Vertrag ist 2018 verlängert worden, die jährlichen Fördergelder erhöhte die Regierung von 500.000 auf 700.000 Euro. Bayern und Hessen folgten dem Beispiel des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), richteten aber keinen zweimal im Jahr tagenden Rat ein, in dem Vertreter der Minderheit und der Mehrheitsgesellschaft über die Angelegenheiten der Sinti und Roma beraten.