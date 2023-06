Bundeskanzler Scholz (Mitte) stellt in Berlin mit den Ministern Lindner, Baerbock, Pistorius und Faeser (von links) die Nationale Sicherheitsstrategie vor Bild: dpa

Dass man für Sicherheit etwas tun muss, hatte bis zum Fe­bruar vorigen Jahres eine ganze Generation von Deutschen vergessen. Deshalb schadet es nicht, wenn sich die Regierung dafür eine Strategie schreibt. Das machen andere Länder auch so, denn es hilft den vielen Institutionen und Ebenen staatlichen Handelns, den Sicherheitsaspekt mitzudenken. Im Ernstfall betrifft er praktisch jede Facette des Alltagslebens, wie man gerade in der Ukraine sehen kann.

Allerdings fällt schon auf, dass das Dokument, auf das sich die Koalition nun verständigt hat, gerade im militärischen Abschnitt Fragen aufwirft. Warum bleibt es dabei, dass Deutschland das Zwei-Prozent-Ziel der NATO nur „im mehrjährigen Durchschnitt“ erfüllen will? Wie viele Jahre darf es denn darunterliegen? Gilt der Durchschnitt für die laufende Legislaturperiode oder für viel längere Zeiträume, wenn die Ampel womöglich längst abgewählt ist?

Neue Bedrohungslage

In der „Zeitenwende“-Rede hatte Scholz versprochen, dass Deutschland „von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts“ für Verteidigung ausgeben werde. Das ist angesichts der neuen Bedrohungslage immer noch angemessen, und es entspricht den (Mindest-)Erwartungen der Verbündeten an die Zentralmacht Europas.

Einen Beigeschmack von Ausflucht hat auch, dass die Strategie der modischen Erweiterung des Sicherheitsbegriffs folgt. Klima, Biodiversität, Ernährung, Pandemien, Frauen- und Minderheitenrechte, all das kann auch irgendwie Einfluss auf die Sicherheit haben. Meist geschieht es aber indirekt. Und vor allem hatte Deutschland auf diesen Feldern nie so große Defizite wie bei der Ausrüstung der Bundeswehr.

Andere Schwerpunkte der Strategie sind sinnvoll, von der Cyberabwehr bis zur Rohstoffversorgung. Deutschland kann leider nicht mehr darauf vertrauen, dass uns andere Nationen wohlgesinnt sind. Für Russland wird das im Text klar benannt; auch bei China herrscht ein skeptischer Ton vor, den sich die Exportnation früher nicht geleistet hätte.

Eine große Frage bleibt: Wie sollen alle diese Ziele gebündelt und koordiniert verfolgt werden, wenn Deutschland weiter auf einen Nationalen Sicherheitsrat verzichtet?