Die Führung in Peking hat die neue China-Strategie der Bundesregierung in scharfen Worten verurteilt. Diese werde „nur das Gegenteil des Beabsichtigten bewirken“ und „menschengemachte Risiken schaffen“, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Freitag in Peking. „Das Gezeter über den sogenannten Wettbewerb der Systeme, Interessen und Werte widerspricht dem Trend der Zeit und wird die Spaltungen auf der Welt nur verschärfen.“

Botschaft in Berlin warnt vor „Missverständnissen“

Zuvor hatte es bereits scharfe Kritik aus der chinesischen Botschaft in Berlin gegeben. Die Betrachtung Chinas als „Systemkonkurrenten und -rivalen“ entspreche weder den objektiven Tatsachen, noch den gemeinsamen Interessen beider Länder. Die Botschaft warnte, ein „ideologischer Blick auf China wird nur Missverständnisse und Fehleinschätzungen verstärken und die Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen schädigen“.

Die Bundesregierung hatte sich am Donnerstag erstmals umfassende Leitlinien für den Umgang mit China gegeben und ihre China-Strategie verabschiedet. Diese soll einen Weg aufzeigen, wie Deutschland seine wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit mit der asiatischen Großmacht weiter ausbauen kann, ohne seine eigenen Werte und Interessen zu gefährden.

China bleibe für Deutschland „Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale“, hatte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) dazu gesagt und hinzugefügt: „Der Aspekt des systemischen Rivalen ist in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund getreten.“ Die Strategie solle zeigen, „dass wir realistisch sind, aber nicht naiv“.

Taiwan begrüßt Strategie

In Taiwan ist die China-Strategie der Bundesregierung indes positiv aufgenommen worden. Man werde sein Möglichstes tun, um „mit Deutschland und anderen gleichgesinnten Partnern zusammenzuarbeiten, um weiterhin eine regelbasierte internationale Sicherheitsordnung aufzubauen, demokratische Lieferketten umfassend zu vertiefen und die globale demokratische Widerstandsfähigkeit zu stärken“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Taipeh am Freitag.

Von politischen Beobachtern auf dem Inselstaat wird die deutsche China-Strategie zudem als Zeichen dafür gedeutet, dass die Taiwan-Frage zunehmend ins Zentrum des globalen Interesses gerückt sei. „Das Bekenntnis, dass eine militärische Eskalation in der Taiwanstraße sowohl deutsche als auch europäische Interessen beeinträchtigen würde, ist eine Bestätigung dafür, dass Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße eine globale Angelegenheit sind“, sagt Hung Mao-nan, Assistenzprofessor an der Tamkang Universität in Neu-Taipeh.