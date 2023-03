Helmut Dieser (rechts), Bischof von Aachen, und Stephan Burger, Erzbischof von Freiburg, am Mittwoch in Dresden Bild: dpa

Es wäre eine Revolution in der katholischen Kirche in Deutschland, ja im Umgang mit sexuellem Missbrauch überhaupt: Ein Expertenrat, besetzt mit Fachleuten aus Justiz, Medizin oder Psychologie und Betroffenen, begutachtet nach einheitlichen Standards, wie sexueller Missbrauch in den 27 deutschen Bistümern aufgearbeitet wird; ausgewählt sind die zehn Mitglieder ohne jede Beteiligung der Bischöfe, idealerweise von einer staatlichen Stelle. Die Bistümer müssen dem Gremium regelmäßig Bericht erstatten. Halten sie die Standards nicht ein, handeln sie sich eine öffentliche Rüge des Expertenrats ein. Und in naher Zukunft sollen die unabhängigen Fachleute dann auch Sportvereine, Schulen und andere Einrichtungen durchleuchten.

Das ist der Kern des neuen Konzepts der Deutschen Bischofskonferenz zur „Neustrukturierung des Themenfeldes ,Sexueller Missbrauch und Gewalterfahrungen’“, das ihr neuer Missbrauchsbeauftragter, der Aachener Bischof Helmut Dieser, und sein Stellvertreter, der Freiburger Erzbischof Stephan Burger, am Mittwoch bei der Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe in Dresden vorstellten. Es war der erste Auftritt der beiden Bischöfe in ihrer neuen Funktion, die im Herbst als Nachfolger des Trierer Bischofs Stephan Ackermann gewählt worden waren. Ganz neu ist das Konzept nicht; es war schon im Herbst in seinen Grundzügen vorgestellt worden, in Dresden fassten die Bischöfe nun den Beschluss dazu.

Enttäuscht von der Politik

In der Pressekonferenz wurde allerdings deutlich, dass der Expertenrat, der am 1. Januar 2024 seine Arbeit aufnehmen soll, bislang noch ein Luftschloss ist. Denn die entscheidenden Fragen, deren Klärung für die Vollversammlung in Dresden im Herbst angekündigt war, sind nach wie vor offen: Wer beruft den Expertenrat und die Auswahlkommission dafür? Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Ackermann ließ Bischof Dieser am Mittwoch keinen Zweifel daran, dass er ein stärkeres Eingreifen des Staats in die kirchliche Aufarbeitung von Missbrauch für dringend erforderlich hält.

Bischof Dieser berichtete, dass die Bischofskonferenz die Berufung der Auswahlkommission der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Kerstin Claus, und ihrem Mitarbeiterstab angetragen habe. Diese wollten jedoch nur beraten. „Da sind wir noch etwas am Schwimmen“, gestand die zuständige Mitarbeiterin der Bischofskonferenz. Auch mit Vertretern der Politik habe man viele Gespräche geführt, berichtete der Aachener Bischof. Der Expertenrat sei zwar „kein politisches Instrument“. Aber er brauche eine „gesellschaftlich anerkannte und kompatible Legitimation“. Die Gespräche waren jedoch offenbar erfolglos. Der neue Missbrauchsbeauftragte machte aus seiner Enttäuschung darüber keinen Hehl. Öffentlich würden die Bischöfe von politischer Seite gemahnt, „dass wir es allein nicht schaffen“. Trete man dann aber an Politiker heran und schlage einen solchen Expertenrat vor, heiße es: „Wir sind noch nicht soweit.“ Die katholische Kirche solle aber ruhig schon mal voranschreiten.

Bistumsübergreifende Vergleiche unmöglich

Zu diesen Schwierigkeiten kommt für die Bischöfe Dieser und Burger noch das schwierige Erbe ihres Vorgängers Ackermann. Viereinhalb Jahre nach Veröffentlichung der Missbrauchsstudie im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz im September 2018 gleicht die Bistumslandschaft in Deutschland immer noch einem Flickenteppich: Erst sieben der insgesamt 27 deutschen Bistümer haben eigene Untersuchungen dazu vorgelegt, die bis in die Gegenwart reichen. Das sind die Bistümer Köln, Aachen, Limburg, München, Münster, Essen und Berlin. Eine Studie für das Bistum Mainz soll am Freitag folgen. Das Bistum Hildesheim hat nur den Zeitraum bis 1982 untersuchen lassen, für das Erzbistum Hamburg haben Wissenschaftler vergangene Woche eine Untersuchung für den mecklenburgischen Teil bis 1989 vorgelegt. In den Bistümern Paderborn, Trier und Osnabrück gibt es erste Zwischenberichte. Acht Bistümer haben bis heute keine Missbrauchsstudie in Auftrag gegeben und haben bislang auch keine derartige Absicht geäußert.

Die bisherigen Studien sind in ihrer Methodik und Zielsetzung zudem so unterschiedlich, dass ein bistumsübergreifender Vergleich unmöglich ist: In manchen Studien geht es aus juristischer Sicht vor allem um Pflichtverletzungen der Bistumsleitung im Umgang mit Missbrauchsfällen, in anderen stehen in sozialwissenschaftlicher Perspektive die Täterkarrieren und das Verhalten ihres Umfeld im Vordergrund, für einige Gutachten wurden Betroffene befragt, für andere nicht.

In Dresden blieb die Frage einer Journalistin, wie viele Bistümer mittlerweile eine Missbrauchsstudie veröffentlicht haben, am Mittwoch unbeantwortet – ob versehentlich oder mit Absicht blieb offen. Die Bischofskonferenz verwies lieber auf eine andere Zahl: Für 24 der 27 Bistümer habe sich inzwischen eine Unabhängige Aufarbeitungskommission konstituiert. Die Bischöfe hatten sich im April 2020 in einer Gemeinsamen Erklärung mit dem damaligen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung darauf verständigt.

Bischof Dieser zeigte sich zufrieden mit der bisherigen Arbeit der Aufarbeitungskommissionen. Dabei hat sich im Erzbistum Köln jüngst deutlicher als je zuvor der Geburtsfehler dieser Vereinbarung gezeigt: Die Gremien bleiben letztlich vom Bischof abhängig. Die beiden von der Landesregierung in Düsseldorf berufenen Mitglieder reichten in Köln ihren Rücktritt ein, als sie merkten dass die Kommission mehrheitlich mit Leuten von Kardinal Woelki besetzt war. Hier waren kritische Nachfragen der vom Staat entsandten Fachleute offenbar unerwünscht.