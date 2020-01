Deutsch-französisches Projekt : Ein Kampfflugzeug für 100 Milliarden Euro

Ende November hatten sich die Chefs der französischen, der spanischen und der deutschen Luftwaffe in einer Kaserne mitten in Berlin verabredet. Ein geschichtsträchtiger Ort aus der Nazi-Zeit, der nach dem Krieg „Quartier Napoléon“ hieß und als Standort der französischen Besatzungsmacht diente. Zu den Dekorationselementen der Kaserne gehören deshalb Marmor-Reliefs mit Wehrmachtshelmen, ebenso wie verblassende Striche vom Eiffel-Turm. Doch den drei Air Chiefs ging es nicht um die Vergangenheit, sondern um die Zukunft und eine 100-Milliarden-Euro-Frage: Wie sieht der Luftkampf in zwanzig, dreißig Jahren aus, und was braucht man, um im Falle des Falles bestehen zu können? Werden Schwärme von Mini-Drohnen den Himmel verdunkeln, künstliche Intelligenzen das bevorstehende Geschehen errechnen und Einsatzentscheidungen autonom fällen? Die Frage lautet, wer im Konflikt den Luftraum beherrscht. Denn die Lufthoheit wird, neben dem Cyber-Raum, auch in künftigen Auseinandersetzungen eine herausragende Rolle spielen. Das glauben jedenfalls die Strategen und Techniker, die sich damit befassen. Sicher scheint den Generälen vor allem eines: Die heutigen Kampfflugzeuge werden das nicht mehr garantieren können.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin F.A.Z.

Bei der Luftwaffe sind derzeit zwei ältere Haupttypen von Kampfflugzeugen unterwegs, Tornado und Eurofighter. Beide Modelle tun ihren Dienst, etwa bei der Luftaufklärung über Syrien im Kampf gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“ oder bei Patrouillenflügen entlang der Nato-Außengrenzen im Baltikum, wo es gilt, die russischen Nachbarn im Auge zu behalten. Ähnliches gilt für Einsätze der französischen Rafale des Herstellers Dassault.

Doch alle Flugzeugtypen sind seit vielen Jahren im Einsatz, der Mehrzweckjet Tornado seit etwa 1980, der Eurofighter seit rund anderthalb Jahrzehnten. Konzipiert wurden sie in den siebziger und achtziger Jahren. Während die Tornados mit einer Reststückzahl von etwa 80 Maschinen schon sehr mit Altersschwäche kämpfen, haben die Eurofighter das Grundproblem, eigentlich als wendiger Jäger konzipiert zu sein. Nach dem Ende des kalten Krieges war ihre Anschaffung eigentlich überflüssig. Es gab Versuche, den Auftrag zu stornieren. Überarbeitungen und Anpassungen machen den Eurofighter zwar heute zu einem allwettertauglichen Mehrzweckflugzeug. Es gibt aber immer wieder Probleme mit dieser Rolle, die dem Jet eigentlich nicht zugedacht war. Außerdem hat das deutsch-britisch-italienisch-spanische Projekt Milliarden verschlungen.