Es ist das erste physische Treffen in diesem Format seit 2018. Seither ist das Verhältnis zwischen Berlin und Peking komplizierter geworden. In der Sache geht es nicht voran – China legt aber Wert darauf, dass weiter geredet wird.

Seit März ist der chinesische Ministerpräsident Li Qiang im Amt, und seine erste Auslandsreise führt ihn nach Deutschland. Es sind die siebten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen, das erste physische Treffen in dem Format seit 2018. Seitdem sind nicht nur viele Jahre und eine Corona-Pandemie vergangen, auch das Verhältnis zwischen Peking und Berlin ist komplizierter geworden.

Zu besprechen gibt es vieles: die Hoffnungen, dass China seinen Einfluss geltend macht auf Russland im Ukrainekrieg, die Warnungen vor einer Eskalation in der Straße von Taiwan oder den Versuch, die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von China zu reduzieren.

Trotzdem sind die Erwartungen an konkrete Fortschritte bei den Gesprächen gering. Für die Chinesen ist schon der Besuch selbst eine Botschaft. „Die heutige Welt befindet sich in einer Phase von Chaos und Wandel“, hieß es in einem Redetext von Li, den die chinesische Botschaft verbreitete. Deutschland und China sollten „die Tradition der Freundschaft“ hochhalten und die Kontakte intensivieren.

Als erster prominenter Gesprächspartner empfing Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Li am Montagmorgen. Eine Dreiviertelstunde war angesetzt, am Ende dauerte die Begegnung 20 Minuten länger. Für zehn Minuten sprachen der Ministerpräsident und der Bundespräsident unter vier Augen miteinander. Der Austausch wurde als „sehr offen“ bezeichnet.

Möglichst viele Minister nach Berlin

Steinmeier, so hieß es im Präsidialamt, habe Li Qiang mit Blick auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine aufgefordert, China möge sein „weltpolitisches Gewicht und seinen Einfluss auf Russland nutzen, um auf einen gerechten Frieden hinzuwirken“. Man habe auch über das Verhältnis Chinas zu Amerika gesprochen. Der Bundespräsident habe die „besondere Bedeutung der Beziehung beider Staaten für die weltweite Sicherheit und Zusammenarbeit“ betont, hieß es. Am Montagabend stand für Li noch ein Essen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundeskanzleramt auf dem Plan, bevor sich die beiden an diesem Dienstag zu den Regierungskonsultationen wieder treffen.

Die Chinesen wollten dafür möglichst viele Minister nach Deutschland bringen. In Peking hat man gesehen, wie Scholz im März zu den Regierungskonsultationen mit Japan sechs Kabinettsmitglieder mitgenommen hatte. Jetzt sind neun chinesische Minister nach Deutschland gereist. Der Bundeskanzler bringt acht Minister mit zu den Gesprächen, neben Finanzminister Christian Lindner (FDP) sind auch Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock (beide Grüne) dabei. Der chinesische Außen­minister Qin Gang ist nicht in Berlin. In Peking ist er Gastgeber des amerikanischen Außenministers Antony Blinken. Dafür stand ein Telefonat von Baerbock und Qin am Montag auf dem Programm.

Inhaltlich dagegen sind die Erwartungen an das Treffen niedriger. Es gab wenig Zeit für gemeinsame Vorbereitungen. Erstmals wird es keine gemeinsame Erklärung geben. Das dürfte auch an den immer größeren Gegensätzen zwischen China und dem Westen liegen. Die Bundesregierung versucht noch zu justieren, wie man mit der neuen Lage umgeht. Als Scholz Ende vergangenen Jahres nach Peking zum chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping reiste, gab ihm Baerbock noch Hinweise mit auf den Weg. Dies führte zu Irritation im Kanzleramt.

Wie geht es weiter mit den wirtschaftlichen Beziehungen?

Scholz kam mit einer klaren chinesischen Warnung an Russland zurück, keine Atomwaffen einzusetzen. Als Baerbock in diesem Frühjahr nach China reiste, kam es zu einer denkwürdigen Pressekonferenz mit Qin Gang – der verbat sich Lehrmeister aus dem Westen. Trotzdem nahm er die Einladung nach Berlin an und stand wenige Wochen später wieder mit Baerbock vor der Presse. In den Gesprächen gibt es bei den politischen Streitpunkten zwar kaum Bewegung, ist zu hören. Aber die Chinesen legen schon Wert darauf, dass weiter geredet wird.

Von Interesse ist für sie auch die China-Strategie der Bundesregierung, die den Rahmen für den künftigen Umgang miteinander setzen soll. Dabei geht es nicht nur darum, wie die Risikominimierung, das De-Risking, wie es auch die EU anstrebt, in den wirtschaftlichen Beziehungen genau aussehen soll. Die Bundesregierung klärt auch gerade, inwieweit Teile chinesischer Hersteller wie ZTE oder Huawei in der digitalen 5-G-Infrastruktur ein Sicherheitsrisiko sind und welche davon wieder entfernt werden müssen.

In der ersten Nationalen Sicherheitsstrategie wird China mit dem bekannten Dreiklang Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale beschrieben – die Elemente der Rivalität und des Wettbewerbs hätten aber zugenommen. Die China-Strategie soll wohl in den nächsten Wochen veröffentlicht werden.

Vorerst aber scheinen die Chinesen zufrieden damit zu sein, dass die Treffen überhaupt stattfinden und es die Gruppenbilder gibt. Für China kann das in Zeiten des Machtkonflikts mit den Vereinigten Staaten ein Gegengewicht darstellen. Auch die chinesischen Staatsmedien erkennen, dass sich mit der neuen deutschen Sicherheitsstrategie „der Fokus Deutschlands und anderer EU-Länder gegenüber China in Richtung strategischer Wettbewerb verschoben hat“. Am Mittwoch wird Li mit einer Delegation nach Bayern aufbrechen. Dann gibt es Firmenbesuche bei Siemens und BMW.