Die Zahl der illegalen Einreisen über Polen und die Tschechische Republik nach Deutschland sind in der ersten Jahreshälfte gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich angestiegen. Über die deutsch-polnische Grenze sind zwischen Januar und Juli insgesamt 14.303 Personen illegal eingereist, das entspricht einer Steigerung von 144 Prozent gegenüber den gleichen Monaten im Jahr 2022. Im Vergleich zwischen dem April des vergangenen und diesen Jahres ist sogar ein Anstieg der Zahlen um 220 Prozent zu verzeichnen. Die Anzahl der unerlaubten Reisen über die deutsch-tschechische Grenze hat sich in diesem Zeitraum um knapp 50 Prozent von 4782 auf 7102 erhöht.

Im Verhältnis kommen mittlerweile mehr Menschen über die polnische und tschechische Grenze illegal nach Deutschland als über die anderen Grenzabschnitte zusammen. Wie sich aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage des innenpolitischen Sprechers der Unionsfraktion, Alexander Throm, ergibt, sind im Monat Juli 8.062 Menschen unerlaubt eingereist, 2335 über Polen, 2.032 über die Tschechische Republik.

Nach der Definition im Aufenthaltsgesetz sind Personen unerlaubt eingereist, wenn sie keine Ausweispapiere dabeihaben oder die nötigen Visa oder andere Aufenthaltstitel fehlen. Die unerlaubte Einreise ist eine Straftat, allerdings hat die Genfer Flüchtlingskonvention Vorrang. Darin ist geregelt, dass gegen Flüchtlinge, die unmittelbar aus einem Gebiet kommen, in dem ihr Leben oder ihre Freiheit bedroht waren, nicht strafrechtlich verfolgt werden sollen, auch wenn sie ohne Erlaubnis in das Gebiet einreisen.

„Faeser muss raus aus dem hessischen Wahlkampf“

Angesichts der Zahlen erneuert Throm seine Forderung nach Kontrollen an den Grenzen zu Polen und der Tschechischen Republik. „Deutschlands Grenzen stehen unter Druck wie seit Jahren nicht, und es ist keine Besserung in Sicht“, sagte Throm der F.A.Z., die unerlaubten Einreisen seien „völlig außer Kontrolle geraten“. Er kritisiert, dass Bundesinnenministerin Nancy Faseser (SPD) die Grenzen zu Polen und der Tschechischen Republik „ungeschützt“ lasse. „Dabei weiß auch Faeser, dass Putin und Weißrussland die offenen Grenzen gezielt als Einfallstor für illegale Migration nutzen“, sagte Throm. „Nancy Faeser muss raus aus dem hessischen Wahlkampf und endlich ihrer Rolle als Innenministerin gerecht werden.“

An der österreichisch-deutschen Grenze wurden auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Herbst 2015 Grenzkontrollen eingeführt und seither immer weiter verlängert. Die Innenminister Brandenburgs und Sachsens, Michael Stübgen und Armin Schuster (beide CDU), hatten angesichts der angespannten Lage an ihren Landesgrenzen zuletzt für die Einführung stationärer Grenzkontrollen plädiert. Unterstützung bekamen die Landesinnenminister am Montag vom CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, der in einem Besuch der Bundespolizei in Rosenheim ebenfalls die Ausweitung der Kontrollen forderte. Mit stationären Kontrollen ist nicht gemeint, dass jedes Auto beim Grenzübertritt angehalten und die Insassen kontrolliert würden. Es geht um stichprobenartige Kontrollen. Die sind im Schengenraum ohne Notifizierung aber nicht gestattet.

Das Bundesinnenministerium hat die Einführung stationärer Kontrollen an den Grenzen zu Polen und der Tschechischen Republik wiederholt abgelehnt und auf die intensivierte Schleierfahndung verwiesen: Zur Unterbindung der unerlaubten Einreise darf die Bundespolizei auch ohne notifizierte Kontrollen im Grenzgebiet bis zu einer Tiefe von dreißig Kilometern die Identität von Personen feststellen. Im Wege der Schleierfahndung sind die unerlaubten Einreisen festgestellt worden. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen stationären Grenzkontrollen und Schleierfahndung: Nur bei der Feststellung der unerlaubten Anreise beim Grenzübertritt können Personen zurückgewiesen werden. Jedenfalls rechtlich ginge das, politisch ist diese Handhabe sehr umstritten.

Über die Frage der Zurückweisung an der innereuropäischen Grenze war im Sommer 2018 ein Streit zwischen CDU und CSU entbrannt, der die Union beinahe entzweit hätte. Die Anhänger von Grenzkontrollen setzen zudem auf den Faktor Abschreckung. Tatsächlich sind die Zahlen der unerlaubten Einreisen an der deutsch-österreichischen Grenze zwischen 2022 und 2023 trotz des allgemeinen Anstiegs fast gleich geblieben.