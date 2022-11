Nachwuchs von CDU und CSU : JU wählt Johannes Winkel zum neuen Bundesvorsitzenden

Die Junge Union (JU) hat einen neuen Bundesvorsitzenden. Bei ihrem Deutschlandtag stimmten die Delegierten der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU mit knapp 87 Prozent am Freitagabend für Johannes Winkel. Der 31 Jahre alte Volljurist aus Kreuztal führte bisher den Landesverband Nordrhein-Westfalen. Er war der einzige Bewerber für das Amt.

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik Folgen Ich folge





In seiner Rede vor der Wahl forderte Winkel die Delegierten dazu auf, die Union zu erneuern. Die JU müsse beweisen, dass sie „kluge Köpfe“, „spannende Inhalte“ und „Leidenschaft“ in die Union zurückbringen könnten. „Lasst uns als JU in den großen Fragen Vordenker sein.“ Winkel warnte davor, sich auf kurzfristige Erfolg bei Umfragen und Erregungskurven in den sozialen Medien zu konzentrieren. Durch so etwas solle man sich „nicht verrückt machen lassen“.

Winkel folgt auf Tilman Kuban, der nach dreieinhalb Jahren an der Spitze der Jungen Union die Altersgrenze für die Mitgliedschaft überschritten hat und somit nicht mehr zur Wahl stand. Der scheidende Vorsitzende übte in einer emotionalen und streckenweise kämpferischen Rede deutliche Kritik an der CDU. Die JU habe sich nicht ausgesucht, dass in der CDU in den vergangenen vier Jahren vier Vorsitzende an der Spitze gestanden hätten. Manche Kritiker hätten der JU die inhaltliche Arbeit abgesprochen, weil Friedrich Merz ihnen nicht gefallen habe, und sich dann nach seiner Wahl beim jetzigen CDU-Vorsitzenden angebiedert. Das sei „eine Frechheit“ gewesen.

Mehr zum Thema 1/

Kuban: CDU nicht „nah bei de Leud“

Kuban warf der Union vor, nicht „nah bei de Leud“ zu sein und sich – nach Wahrnehmung eben dieser – zu stark mit Themen wie einer parteiinternen Frauenquote zu kümmern. Einem Vorhaben, dass der CDU-Parteitag in Hannover gegen den Willen der JU befristet beschloss. Künftig, so Kuban, solle die Union stärker auf ihren Nachwuchs hören. Andernfalls brauche sie sich nicht wundern, so die Wahlergebnisse anders ausfielen bei jungen Leuten, als man es sich wünsche.

Seiner Organisation dankte Kuban, der mehrmals vor Rührung mit seiner Stimmte kämpfen musste, für die Unterstützung während seiner Amtszeit. „Ihr seid der Ort, an dem ich meinen Kompass gerichtet habe. Ihr seid der Ort, an dem ich meine Kraft geschöpft habe, um manche Schlacht auch gegen die Parteispitze zu schlagen.“