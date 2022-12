Baden-Württemberg : Der Kampf um Firmenansiedlungen wird schwieriger

Der internationale Standortwettbewerb wird immer härter, auch Baden-Württemberg muss kämpfen. Die Voraussetzungen sind nicht mehr in allen Gebieten so gut wie früher.

Die Ansiedlung neuer Unternehmen in Baden-Württemberg war in den vergangenen Jahren wenig erfolgreich. Northvolt baut lieber in Schleswig-Holstein, Tesla und Intel entschieden sich auch nicht für Standorte zwischen Mannheim und Konstanz. Es fehlen Flächen, Fachkräfte, grüner Strom, Fördermöglichkeiten und manchmal auch das politische Geschick. Der Bau der Batteriezellfabrik von Cellcentric in Weilheim an der Teck – einem Joint Venture von Daimler und Volvo – stand lange Zeit wegen schwieriger Grundstücksfragen ebenfalls auf der Kippe und gelang dann doch. Horrorgemälde von einer drohenden Deindustrialisierung Baden-Württembergs sind oft gezeichnet worden, sie sind wenig hilfreich, aber der Nimbus des Wirtschaftswunderlandes ist angekratzt.

Hinzu kommt, dass sich das Land in den vergleichenden Bildungsstudien IQB und VERA nur im Mittelfeld behauptet. Etwa 20 Prozent der Grundschüler verfehlen beim Rechnen, Lesen und Zuhören die erforderlichen Mindeststandards. Einige Firmen und der Verband Unternehmer Baden-Württemberg (UBW) forderten kürzlich für Auszubildende sogar Vorbereitungskurse in Deutsch und Mathematik, um die jungen Leute überhaupt ausbildungsfähig zu machen. Auch bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) im Hochschulsektor, bezogen auf das nominale Bruttoinlandsprodukt, hat der Südwesten keinen Spitzenplatz mehr.