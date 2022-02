Windkraftausbau : Schluss mit politischer Konfliktscheue

Die Geschichte der Windkraft in Deutschland ist auch eine Geschichte von politischer Konfliktscheu und Kurzsichtigkeit. So gab die Bundesregierung zwar über Jahre einen deutlich steigenden Bedarf für Windenergie vor und forderte mehr Anlagen. Gleichzeitig ermöglichte sie es den Ländern, die Ausbauziele zu unterlaufen. Von den Schlupflöchern, etwa in Gestalt von Abstandsregeln für Windräder, machten die Regierungen gerne Gebrauch. Auf Bürgerproteste gegen Windparks in Sichtweite ist kein Kommunalpolitiker oder Landtagsabgeordneter erpicht. Und die Bürger lernten schnell: Wer sich am heftigsten wehrt, wird am ehesten verschont.

Einige Landesregierungen kopierten die Strategie potentiell betroffener Anrainer, allen voran die bayerische. Statt Ausbauziele zu definieren und für deren Verwirklichung zu sorgen, bildete sich in der Münchner Staatskanzlei 2014 die bundesweit bekannteste Initiative gegen Windkraft. Jene von der CSU ersonnene 10-H-Regel, wonach der Mindestabstand zu Wohnbebauung der zehnfachen Höhe einer Anlage entsprechen muss, war und ist Ausdruck von politischem Duckmäusertum.

Die Folgen dieser Entscheidung blieben aber nicht auf Bayern begrenzt. Die CSU hat die Legitimität der Energiewende insgesamt unterminiert. Warum muss ein Bürger in Westfalen ein Windrad im nahen Wald ertragen, während einer in Oberbayern verschont bleibt?

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Gleichwohl kündigte Ministerpräsident Markus Söder jüngst an, Bayern werde im Jahr 2040 und damit fünf Jahre früher als der Bund klimaneutral sein. Ihn dürfte die Hoffnung leiten, dass die CSU dank schärferer Klimaziele wieder als Fortschrittspartei erscheinen könnte. Doch der Weg dorthin dürfte mit zahlreichen Hindernissen versehen sein, nicht zuletzt mit Wahlen.

Wahlkampf für das, was sie versäumt haben

Nach dieser Logik hat auch die große Koalition vieles angekündigt und bis zuletzt viel zu wenig für dessen Verwirklichung getan. Als der Ausbau der Windkraft immer stärker stockte, bat man die Länder zum Gespräch. Alle Beteiligten bekundeten zwar ihren guten Willen, anschließend änderte sich jedoch nur wenig. Die Ironie der Geschichte: Union und SPD warben im Wahlkampf für das, was sie jahrelang versäumt hatten. Nämlich das Planungsrecht und die Artenschutzbestimmung zu vereinheitlichen, um Genehmigungsverfahren zu erleichtern und zu beschleunigen.

Dass die Ampelkoalition diese Reformen nun angehen will, ist überfällig. Dezentrale Windkraft ist eine Voraussetzung, um den Weg hin zur Klimaneutralität zu beschreiten. Auch vor dem Hintergrund fehlender oder nur mit großer Verzögerung fertigzustellender Stromtrassen ist es illusorisch zu glauben, dass es genüge, wenn sich die Räder im Norden drehen.

Verwaltungsgerichte mussten politische Frage beantworten

Die Bundesregierung will nun bundesweit zwei Prozent der Fläche für Windkraft reservieren. So viel ist neben mehr Sonnenenergie nötig, um den Strombedarf in Zukunft auch nur annähernd zu decken. Es ist wichtig, dass es eine solche Vorgabe gibt. Denn in der Abwägung zwischen Energiewende auf der einen Seite und Arten- und Naturschutz sowie den Ansprüchen der Anwohner andererseits muss der Stellenwert der Energieversorgung klar sein. Bislang haben Verwaltungsgerichte über die eigentlich politische Frage entschieden, wie viel Windkraft sinnvoll ist – und durch eine Vielzahl von Urteilen die Planungsverfahren erschwert. Das muss sich ändern.

Neben dem Küstenland Schleswig-Holstein, wo die Energiewirtschaft eine große Bedeutung hat, kommt nur Hessen mit 1,9 Prozent der Landesfläche in die Nähe des Zwei-Prozent-Ziels. Dieser Erfolg hat viel mit einem Kompromiss zu tun, den die schwarz-gelbe Landesregierung im Jahr 2011 auf den Weg gebracht hat. Aufgrund des Protests gegen Windenergie in vielen Orten, aber auch innerhalb der regierenden CDU, setzte Ministerpräsident Volker Bouffier auf einen Energiegipfel, an dem alle Parteien sowie Umwelt- und Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und Vertreter der Kommunen teilnahmen.

Mehr zum Thema 1/

Die damals erzielte Einigung war ein deutliches Bekenntnis zum Windkraftausbau. 2012 trat ein erstes Erneuerbare-Energien-Gesetz in Kraft, das vor allem für Verbindlichkeit sorgte. Auch wenn es im dicht besiedelten Süden des Landes weiterhin knirschte, kam Hessen über Jahre deutlich weiter als die meisten Länder – auch das seit 2011 von den Grünen regierte Baden-Württemberg. Dass die Ausbauzahlen in Hessen wie zuletzt fast überall sanken, hing am verworrenen Planungsrecht.

Es ist an der Zeit, dass möglichst viele Landesregierungen dem zehn Jahre alten Beispiel Hessens folgen. Die notwendigen Vermittlungs- und Abwägungsprozesse können nicht von Berlin aus gesteuert werden. In einem föderalen Staat ist es Aufgabe der Landesregierungen, vor Ort Verantwortung zu übernehmen und an einem möglichst breiten Konsens zu arbeiten. Auch wenn man sich damit nicht unbedingt beliebt macht.