Johannes Mans, Bürgermeister in Radevormwald, ist am Ende seiner Geduld. „Deutschland kann nicht die ganze Welt retten, wir können nicht alle aufnehmen“, sagt der Sozialpädagoge aus dem Bergischen Land. „Ich bin es leid, dass diese Grundsatzdiskussion immer nur hinter vorgehaltener Hand geführt wird, aus Angst davor, dass man in die rechte Ecke gestellt wird“, sagt er. Als Bürgermeister müsse ihm das Wohl von Flüchtlingen genauso wichtig sein wie das der alteingesessenen Bürger.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Unlängst kam in seinem Büro wieder eine Ankündigungsmail der Bezirksregierung an: neue Flüchtlinge. Weil die Landeseinrichtungen zur Erstaufnahme weitgehend belegt sind, werden Migranten nun wieder – wie in der Flüchtlingskrise 2015/16 – an die Kommunen weitergeleitet. Mans ist alarmiert. „Wir haben noch maximal zehn Plätze frei“, sagt er. Bisher sei die Hilfsbereitschaft in seiner Stadt groß gewesen. „Aber wir kennen die Auswirkungen von Überlastung und sozialen Problemen. Ich fürchte um das Sozialgefüge in der Stadt.“ Schließlich sei das Problem nicht mit der Unterbringung erledigt, es gehe um Kita- und Schulplätze, um Sozialhilfe.

Radevormwald ist kein Einzelfall. „Wir stoßen bei der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten zunehmend an unsere Grenzen“, sagt Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags. Vielerorts werde es schwieriger, Gebäude und Flächen für Notunterkünfte zu finden. Menschen würden wieder in Messehallen und Zelten untergebracht. Grund dafür ist der stark gestiegene Zustrom von Flüchtlingen. Laut „Mediendienst Integration“ haben zwischen Januar und Juli mehr als 175.000 Menschen erstmals einen Antrag auf Asyl gestellt – 78 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2022. Die Akzeptanz in der Bevölkerung werde „brüchiger“, warnt Dedy.

In Berlin reagiert man auf die sich zuspitzende Lage mit einer Mischung aus Unruhe, Beharrung und Ausflüchten. Unverkennbar ist, dass der Druck auf die Regierung steigt. Vor allem aus der Union kamen weitreichende Forderungen. Jens Spahn, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag, verlangte die Schließung der europäischen Außengrenzen. „Deutschland braucht eine Pause von dieser völlig ungesteuerten Asyl-Migration“, sagte er. Vor ihm hatte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Thorsten Frei, die Abschaffung des Individualrechts auf Asyl gefordert. Auch er möchte die irreguläre Einwanderung stoppen und die wirklich Hilfsbedürftigen über Kontingente sicher nach Europa holen.

Die Koalition will nicht untätig erscheinen

Selbst in der SPD rumort es, seit sich der frühere Parteichef Sigmar Gabriel für eine Wende in der Asylpolitik ausgesprochen hat. Der Versuch, mit einem Individualrecht auf Asyl und der Genfer Flüchtlingskonvention auf das Phänomen Massenflucht zu reagieren, führe nicht zum Erfolg, hatte Gabriel gesagt und mangelnde Rationalität in der Debatte beklagt. „Unsere Regeln aus dem 20. Jahrhundert passen nicht zu den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.“

Doch in der Ampelkoalition werden solche Anstöße empört zurückgewiesen. Es sei „keine Lösung, Menschenrechte auszusetzen, um Migration zu begrenzen“, sagte die grüne Innenpolitikerin Lamya Kaddor. Ihr Fraktionskollege Anton Hofreiter sprach gegenüber der F.A.S. von „populistischen Dämlichkeiten“. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) beschied Gabriel, sie sei „strikt dagegen, das individuelle Asylrecht abzuschaffen“.