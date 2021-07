Streit mit Polen und Ungarn : Kulturkrieg in der EU

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán (links) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nehmen am 24. September 2020 in Brüssel an einem Treffen der Visegrad-Gruppe teil. Bild: dpa

Was zwischen der Europäischen Kommission auf der einen sowie Polen und Ungarn auf der anderen Seite gerade ausgetragen wird, ist nicht weniger als ein europäischer Kulturkrieg. Formal betrachtet, geht es um juristische Fragen, um die Vereinbarkeit nationalen Rechts mit dem der EU. Aber allen Beteiligten dürfte klar sein, dass der Streit tiefer reicht als bei den üblichen Vertragsverletzungsverfahren, mit denen Brüssel routinemäßig die Gesetzgebung der Mitgliedstaaten überprüft.

Im Fall dieser beiden Staaten ist die EU in den Strudel des großen weltanschaulichen Konflikts geraten, der derzeit in so vielen Gesellschaften ausgetragen wird: autoritär gegen pluralistisch, national gegen multikulturell. In anderen Worten, es geht ans Eingemachte.

Auf der abschüssigen Bahn

Wie konnte eine Union, die einmal zur Völkerverständigung gegründet wurde, auf diese abschüssige Bahn geraten? Es gibt politische Faktoren, die oft übersehen werden. Im Fall Ungarns spielt eine Rolle, dass Orbán kürzlich die Europäische Volkspartei verlassen hat. Er hat nun keine formalen Verbündeten mehr unter den westeuropäischen Regierungen, was er vor allem auf dem jüngsten EU-Gipfel zu spüren bekam, als es um die Rechte Homosexueller ging. Und die polnische PiS-Regierung ist im Rat sowieso ein parteipolitischer Paria, was manche Abwehrreflexe auf beiden Seiten erklären mag.

Grundlegender ist allerdings, dass sich West- und Osteuropa in den vergangenen Jahren auseinanderentwickelt haben. Mit der Ost-Erweiterung der EU war die Erwartung verbunden, dass sich die Staaten aus dem früheren Warschauer Pakt über kurz oder lang den liberal-konservativen und sozialdemokratischen Grundüberzeugungen anschließen würden, die im Westen bis heute den Diskurs dominieren und die sich auch in Brüssel durchgesetzt haben.

Vor allem bei einigen neuen Großthemen kann man sehen, dass das nicht so recht geklappt hat. Klimaschutz, Einwanderung, Frauenrechte, Diversität – all diese Fragen, die im Westen die politische Agenda immer stärker bestimmen, spielen in Osteuropa nur für Minderheiten eine Rolle. Es ist ja nicht so, dass die PiS oder der Fidesz sich in Warschau oder Budapest an die Macht geputscht hätten. Sie wurden sogar dafür gewählt, dass sie versprachen, diese Veränderungen von ihren Ländern fernzuhalten.

Eine europäische Öffentlichkeit gibt es nur in Ansätzen

Das politische System der EU ist nicht undemokratisch, aber es ist nicht in der Lage, fundamentale Wertekonflikte zu lösen. In einem Land hält man Wahlen ab, um solche Fragen halbwegs befriedigend zu klären. Die EU aber hat nicht einmal eine Regierung, die den Mehrheitswillen vollziehen könnte; es gibt auch allenfalls in Ansätzen eine europäische Öffentlichkeit, in der eine Debatte geführt werden könnte.

Deshalb landet der Streit bei der Kommission, die als „Hüterin der Verträge“ aus einem politischen Konflikt eine Rechtssache macht. Das ist unbefriedigend, aber eine andere Möglichkeit gibt es nach derzeitiger Vertragslage nicht.

Geklärt werden muss der Streit trotzdem, jedenfalls an den Stellen, an denen er das EU-Recht unmittelbar berührt. In der EU ist Raum für politische Eigenheiten der Mitgliedstaaten. Aber sie sind nicht völlig souverän, das war von Anfang an ein Grundprinzip der europäischen Einigung. Errungenschaften wie der Binnenmarkt und der gemeinsame Rechtsraum können nur funktionieren, wenn in allen Mitgliedstaaten das EU-Recht geachtet wird.

Ein Deutscher, der in Polen Geschäfte machen will, braucht eine unabhängige Justiz. Ein Franzose, der sich in Ungarn niederlässt, muss darauf vertrauen können, dass die Verwaltung nicht korrupt ist und er nicht wegen seiner sexuellen Orientierung diskriminiert wird.

Entscheidende Phase

Dass der Streit jetzt in eine entscheidende Phase geht, liegt daran, dass in Westeuropa viele nicht mehr einsehen, Milliardenbeträge an Nettoempfänger im Osten zu überweisen, die sich nicht an die vereinbarten Spielregeln halten wollen. Das bringt eine neue Schärfe in die Auseinandersetzung, war aber unvermeidlich. Dass der hiesige Steuerzahler Regierungen finanziert, die offen Politik gegen die EU und Deutschland machen, ist schon lange nicht mehr zu rechtfertigen.

Gerade die deutsche Politik hat sich oft, wenn auch nicht immer (siehe Nord Stream 2), als Anwalt Osteuropas in der EU verstanden. Aus wirtschaftlichen wie strategischen Gründen ist das im Grundsatz richtig. Die Wahrung des Rechtsstaats ist aber noch wichtiger, denn nur als Rechtsgemeinschaft wird die EU auf Dauer Bestand haben.

Es ist schwer zu sagen, wie dieses Ringen ausgehen wird. Für Orbán und Kaczynski steht das politische Geschäftsmodell auf dem Spiel. Andererseits hat schon mancher nationalistische Großsprecher klein beigegeben, wenn es ums Geld ging. Und die EU-Mitgliedschaft ist in Polen wie Ungarn immer noch sehr populär. Im besten Fall hat der härtere Kurs der Kommission zur Folge, dass in den beiden Ländern ein (gesellschaftliches) Nachdenken über die eigenen Positionen und Prioritäten einsetzt. Im schlechtesten beginnen Austrittsdebatten.