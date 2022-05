LNG-Terminal in Brunsbüttel : Das Ende der Bräsigkeit

Norbert Pralow steht auf dem Deich, und kann sich das Unheil schon vorstellen. Vor dem Deich liegt die Elbe, braun und breit, dahinter eine noch freie Wiese. Pralow will zeigen, warum er ablehnt, was nach vielen Jahren des Hin und Her plötzlich ganz schnell gehen soll: den Bau eines LNG-Terminals in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein. Auf der Wiese sollen bald Gasspeicher stehen. Vom Deich aus könnte man dann die Geschichte der deutschen Energieversorgung wie in einem Schaubild für Schulbücher arrangiert sehen: links neben der Wiese laden Lastwagen Steinkohle von einem dunklen Berg auf, rechts liegt der tiefbraune Block des abgeschalteten Atomkraftwerks Brunsbüttel, drumherum stehen Windräder, und mittendrin also in Zukunft: ein Terminal für Flüssiggas.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin
Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg.



Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg.



Pralow, Schiffbauingenieur in Rente, ist vom „Klimabündnis gegen LNG“ und sieht da zum einen das drohende Unheil an genau diesem Standort: Ein sogenannter Störfallbetrieb, so nah neben dem alten Atomkraftwerk, einer Sondermüllverbrennungsanlage, einer Düngemittelfabrik. Das Gefährdungspotential hier hinter dem Deich sei ja schon hoch. Man müsse das doch nicht noch weiter erhöhen: „Wir wissen nicht, was alles passieren kann.“ Bei einem terroristischen Angriff, oder wenn ein Flugzeug abstürze?

Und dann ist da zum anderen das Klimathema. Dass hier in neue Infrastruktur für eine fossilen Energieträger investiert wird, lehnt Pralow ab. „Gas ist Gas“, sagt er. Wir müssten aus fossilen Energieträgern aussteigen. Es könne doch nicht sein, „dass jetzt plötzlich durch den Ukraine-Krieg alle klimapolitischen Grundsätze über Bord geworfen“ werden, sagt er.

Mit dieser Meinung aber scheinen Pralow und andere Umweltschützer in diesen Wochen nicht so recht Gehör zu finden. Lange sah es so aus, als würde es mit Terminals für Flüssiggas nichts werden an deutschen Küsten. Es schien sich nicht zu lohnen, weil günstiges Gas durch Pipelines aus Russland kam. Jetzt aber steht die Unabhängigkeit von russischem Gas über allem, und dafür braucht es die LNG-Terminals. Da sind sich die großen Parteien im Bund einig. Und auch mitten im Landtagswahlkampf in Schleswig-Holstein treibt die Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP das Projekt voran. Am Sonntag wird gewählt, und auch das dürfte an dieser Haltung nichts ändern. Jetzt soll alles möglichst schnell gehen, in Brunsbüttel und anderswo.

Bernd Buchholz sitzt in einem Café in Heide, nur ein paar Dutzend Kilometer weiter die Westküste hoch. Auch er kann sich die Zukunft in Brunsbüttel schon ganz genau vorstellen. Wie da die Schiffe mit dem Flüssiggas an den sogenannten „Jetties“ auf dem Fluss festmachen, und das Gas über eine Art Steg an Land, über den Deich und zu den Speichern geführt wird, die dann auf der Wiese stehen werden. „Liquified Natural Gas“ ist ja keine neue Erfindung. Es ist nichts anderes als Erdgas, das bei Temperaturen zwischen 160 und 165 Grad minus flüssig ist und dessen Volumen so auf ein Sechshundertstel schrumpft. Dadurch kann man es unabhängig von Pipelines auf speziellen Schiffen rund um die Welt transportieren. Danach muss es in Wiederverdampfungsanlagen erwärmt und so in gasförmigen Zustand gebracht werden, damit man es ins Gasnetz einspeisen kann.