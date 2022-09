Diaby und sein Kleingarten : „Man hilft einander, man lernt voneinander“

Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das geht ungefähr so: Wer einen Tag lang glücklich sein will, der be­trinke sich. Wer ein Jahr glücklich sein will, der heirate. Wer sein ganzes Leben lang glücklich sein will, der werde Gärtner.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin.

Karamba Diaby ist Gärtner geworden. Verheiratet war er da schon lange, und zwar glücklich, darf man annehmen, so, wie er über seine Frau spricht. Aber er war eben auch Bundestagsabgeordneter. Und das strapaziert die Glücksbilanz.

Natürlich kann auch Politik glücklich machen. Man könnte zum Beispiel sagen: Wer eine Woche lang glücklich sein will, der gewinne eine Wahl. Danach muss er schon wieder grübeln, wie es weitergeht, mit welcher Koalition, mit welchen Kompromissen. Der Abgeordnete Diaby findet, der Unterschied zwischen der Politik und dem Garten sei, dass man in der Politik ackere, ohne zu wissen, ob die ganze Mühe auch zu einer reichen Ernte führe. Es könne passieren, dass man jahrelang für ein Projekt, ein Gesetz, eine Wahl kämpfe und dann trotzdem verliere. Im Garten sei das anders. „Schauen Sie nur auf diesen Tisch.“