Aktualisiert am

Angekommen: Ryyan Alshebl in Ostelsheim Bild: dpa

Wer die kleine Gemeinde Ostelsheim im Heckengäu als Provinz bezeichnet, tut der Ortschaft mit fast 3000 Einwohnern kein himmelschreiendes Unrecht an. Stuttgart, Böblingen, Sindelfingen sind gefühlt hundert Kilometer weit weg. Der vom Liebenzeller Pietismus geprägte und von der Düsternis des Nordschwarzwalds nicht weit entfernte Ort dürfte erst in den nächsten Jahren urbaner werden. Dann ist der Bau der S-Bahn-Linie von Weil der Stadt nach Calw fertig. In der Nähe der S-Bahn-Station der neuen Linie – die den Beinamen „Hermann-Hesse-Bahn“ hat – ist schon ein neues Wohnquartier für Pendler entstanden.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Seit zwei Wochen steht die Gemeinde im öffentlichen Interesse, weil der 29 Jahre alte syrischstämmige Ryyan Alshebl sich um das Bürgermeisteramt beworben hatte. Am Sonntagabend wurden die Stimmzettel ausgezählt: Alshebl bekam 55,4 Prozent. Er ist vom 18. Juni an, wenn er ins Amts eingeführt wird, der erste Bürgermeister mit syrischen Wurzeln in Baden-Württemberg.