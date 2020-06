Debatte um Rassismus : Der „Rasse“-Begriff im Grundgesetz soll ersetzt werden

Die Bundesregierung zeigt sich offen für Vorschläge, die Bezeichnung „Rasse“ als Diskriminierungsmerkmal im Grundgesetz durch eine andere Formulierung zu ersetzen. Zu Forderungen aus den Oppositionsparteien und der SPD, den Begriff „Rasse“ aus Artikel 3 des Grundgesetzes zu entfernen, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer, er versperre sich nicht dagegen.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. F.A.Z.

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Serpil Midyatli hatte entsprechende Vorschläge der Grünen aufgegriffen und angegeben, der Begriff habe im Grundgesetz nichts zu suchen: „Es gibt keine Rassen, diese Klarheit wünsche ich mir auch in unserer deutschen Verfassung.“

Erkenntnisse zu „racial profiling“

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck sagte, es sei „Zeit, dass wir Rassismus verlernen“. Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, schlug vor, stattdessen den Ausdruck „ethnische Herkunft“ zu verwenden.

Zur Ermittlung rassistischer Tendenzen in der Polizei plant die Bundesregierung eine Studie. Sie soll die Polizeibehörden des Bundes und der Länder in den Blick nehmen und sei „ein wichtiger Schritt“, um zu ermitteln, ob Polizeikontrollen sich an bestimmten ethnischen Merkmalen orientieren. Das Bundesjustizministerium gab an, es gelte, „fundierte Erkenntnisse“ über dieses Phänomen des „racial profilings“ zu erreichen, „und darauf aufbauend über mögliche Gegenmaßnahmen zu diskutieren“.

Reul gegen pauschalen Rassismus-Verdacht

Die Grünen appellierten unterdessen an die SPD, sie möge die Forderung nach einem unabhängigen Polizeibeauftragten des Bundes unterstützen. An diesen Ombudsmann sollen sich Bürger wenden können, wenn sie Verhaltensmängel bei der Polizei melden wollen. Ein Gesetzentwurf der Grünen dazu steckt in den Beratungen des Bundestages.

Mehr zum Thema 1/

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte hingegen, es sei „nicht in Ordnung“, die „Polizisten pauschal unter Rassismus-Verdacht zu stellen“. Schließlich würden Polizeianwärter mehrfach vom Verfassungsschutz und anderen Stellen überprüft, bevor sie ihren Dienst bei der Polizei anträten. Reul sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, „und wir machen in der Fortbildung eine ganze Menge; das ist überhaupt kein Vergleich mit den USA“.