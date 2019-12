Leere Kirchen : Der Pfeil von Notre-Dame

Als am Abend des 15. April 2019 die Pariser Kathedrale Notre-Dame in Flammen stand, gingen die Bilder um die Welt – wie die der brennenden Zwillingstürme des World Trade Center in New York 18 Jahre zuvor. Diese waren das Ziel von islamistischen Terroristen geworden, die es ohne Rücksicht auf das Leben Tausender Unschuldiger auf ein Symbol der westlichen Zivilisation abgesehen hatten.

Die Flammen, die aus Dach- und Glockenstuhl der mittelalterlichen Kathedrale schlugen, waren in ihrer Symbolik mehrdeutiger. Für manch einen drohte einem Meisterwerk abendländischer Architektur die unwiderrufliche Zerstörung. Für andere erschöpfte sich die Symbolik dieses Bauwerkes nicht darin, ein universal verständliches Wahrzeichen des christlichen Abendlandes zu sein. Als das Feuer das Gebälk des wie ein Pfeil in den Himmel ragenden Vierungsturms verzehrte und die Spitze ihren Halt verlor, schien sich die Kathedrale in ein Wahr-Zeichen anderer Art zu verwandelt: des Transzendenzverlusts der westlichen Gesellschaften.

Das Erschrecken über die Brandnacht ist längst in den Hintergrund getreten. Doch die Macht der Bilder will nicht weichen. Zum ersten Mal seit 1803 wird in diesem Jahr in Notre-Dame nicht die Christmette gefeiert. Die Kirche hat sich in eine leere, einstweilen unbegehbare Hülle verwandelt.

Erklärungen für leere Kirchen sind schnell bei der Hand

Dieses Schicksal ist aber auch vielen Kirchengebäuden hierzulande bestimmt, wenn es sie nicht schon eingeholt hat. Um manch einen der Zweckbauten, wie sie etwa nach dem Zweiten Weltkrieg für katholische Flüchtlinge in evangelisch geprägten Regionen errichtet wurden, ist es, von außen betrachtet, nicht schade. Auch nicht um manch eine Sichtbetonkonstruktion, die den Aufbruch der katholischen Kirche in die architektonische Moderne symbolisieren sollte und deren Bausubstanz nach wenigen Jahrzehnten hinüber ist. Doch waren nicht auch sie so vielen Heimat?

Was aber ist mit jenen steinernen Zeugen vergangener Epochen, die sich tief in das kulturräumliche Gedächtnis einer Stadt oder Region eingegraben haben? Im Sommer taugen sie als Kulissen prachtvoller Schauspiele, im Winter dienen sie als haushohe Dekoration von Weihnachtmärkten – doch als Orte der Kontemplation inmitten der Aktion, der Reflexion über die Produktion, der Kommunion jenseits der Kommunikation, funktionieren sie immer weniger. Dieser Kontrast hatte sie über Jahrhunderte zu einem jener von Michel Foucault so bezeichneten „Andersorte“ gemacht, zu einer „Heterotopie“.

Dabei sind die Kirchen hierzulande weder ein Opfer einer „Diktatur des Relativismus“ (Joseph Kardinal Ratzinger) noch eines aggressiven Laizismus. Wie in vielen anderen Ländern auch sind es in Deutschland die Christen selbst, die ihren Kirchen im eigentlichen wie im übertragenen Sinn den Rücken kehren. Erklärungen sind schnell bei der Hand. Von Individualisierung der Lebensstile ist die Rede, von Pluralisierung der Sinnangebote, von Urbanisierung und vielen anderen -ismen mehr. Falsch sind diese Hinweise nicht. Doch an der Spitze wie an der Basis der verfassten Kirchen wird die Entwicklung der Kirchenaustrittszahlen mitunter so hingenommen, als gehorchte sie einem Naturgesetz. Von dort ist es nicht weit zu den „Immobilienprojekten“ von heute, mit denen über die Kirche von morgen entschieden wird.

Seelenlosigkeit und Geistlosigkeit

Vorausschauendes Handeln ist nicht unklug. Doch so, wie es ein Irrweg ist, vom Theoriebedarf der kirchlichen Berufe auf den Theologiebedarf einer Wissensgesellschaft zu schließen, so falsch ist es, von der Funktionalität der Gebäude als Versammlungsorte der (schrumpfenden) Gemeinden auf ihre Funktion in der Gesellschaft zu schließen. Wenn Kirchen, in denen sich das Jahr über kaum noch Leben rührt, an Weihnachten festlich geschmückt zum Bersten gefüllt sind, dann müssen sich Verwalter der Anstaltskirche fragen lassen, wie es kommt, dass von ihrem alltäglichen Tun und Lassen keine Ausstrahlung mehr ausgeht. Dazu braucht es nicht einmal die systemische Herabwürdigung der Frauen in der katholischen Kirche oder die moralische Lethargie angesichts sexueller Gewalt. Die Seelenlosigkeit vieler Liturgien und die Geistlosigkeit, mit der Rituale begangen werden, sagen mehr über den mitunter dystopischen Zustand der Kirchen als alle Worte.

Wird ein Kirchengebäude profaniert, verkauft oder gar abgerissen, so ist das oft das Ergebnis vieler langer und langsamer Prozesse. Dass alle diese unumkehrbar sind, ist ein Irrglaube. Denn gibt es nicht auch immer wieder und immer noch genügend Gegenbeispiele? Wer auch nur einmal an einem gewöhnlichen Samstagnachmittag eine Bach-Kantate in der übervollen Thomas-Kirche in Leipzig erklingen gehört hat, den wird die Ahnung wohl nie mehr verlassen, dass Gott immer größer ist als alles, was Menschen aus eigener Kraft tun.

So ist es auch mit dem Pfeil von Notre-Dame. In seiner neogotischen Gestalt und seiner reichen Ornamentik war er ein Ausdruck der Religiosität des 19. Jahrhunderts. Über die Zukunft des Christentums im 21. Jahrhundert sagt dessen Einsturz nichts.