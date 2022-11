Besuch im Vatikan : Einmal deutsche Bischöfe reicht dem Papst

Papst Franziskus hat die deutschen Bischöfe brüskiert. Am Freitagmorgen erschien er in Rom nicht zu einem offiziell von der Deutschen Bischofskonferenz angekündigten Gespräch zwischen ihnen und den Leitern zentraler vatikanischer Behörden. Auch das vatikanische Presseamt hatte die Begegnung noch am Freitag in seiner Terminvorschau für Journalisten aufgeführt. Im Mittelpunkt sollte das deutsche Reformprojekt „Synodaler Weg“ stehen, der zentrale Streitpunkt zwischen dem Vatikan und den deutschen Katholiken.

Die Bischöfe, die sich seit Montag zu ihrem Ad-limina-Besuch im Vatikan aufhalten, traf die Entscheidung des Papstes völlig unvorbereitet. Sie hatten noch am Donnerstagabend fest mit seinem Erscheinen gerechnet. Zu den Gründen für die Nichtteilnahme des Papstes an dem Gespräch wollte sich der Vatikan auf Anfrage der F.A.Z. offiziell nicht äußern.

Inoffiziell hieß es aus dem Presseamt, dass während des ersten mehr als zweistündigen Gesprächs des Papstes mit den deutschen Bischöfen am Donnerstag schon so viele Themen hätten angesprochen werden können, dass Franziskus offensichtlich entschieden habe, an dem Treffen am Freitag nicht mehr teilzunehmen. Wie in Rom zu hören ist, hatte der Papst intern aber schon vor einigen Tagen durchblicken lassen, dass er nicht an dem zweiten Gespräch teilnehmen werde.

„Offene Gesprächsrunde“ mit dem Papst

Die Bischofskonferenz hatte das erste Treffen der Bischöfe mit dem Papst am Donnerstag in einer Mitteilung als „offene Gesprächsrunde“ beschrieben. Demnach war jedoch der „Synodale Weg“, der beim Gespräch am Freitag im Mittelpunkt stehen sollte, tags zuvor nur ein Thema unter vielen. Es sei „um Überlegungen zur Seelsorge in veränderter Zeit, um das Selbstverständnis des priesterlichen und bischöflichen Amtes, um das Engagement von Laien in der Kirche sowie um die Herausforderung, wie Evangelisierung in einer säkularen Welt gelingen kann“ gegangen, so die Bischofskonferenz.

Außerdem hätten die Bischöfe über ihre Erfahrungen aus den Bistümern und deren weltweiten kirchlichen Engagement berichten können. Die Begegnung mit dem Papst sei von der „Frage nach politischer Verantwortung, gesellschaftlichem Zusammenhalt und einer Perspektive für den Frieden, angesichts globaler und regionaler Konflikte“ geprägt worden.

Erst zum Schluss der Mitteilung heißt es, in dem Gespräch „seien auch Aspekte des Synodalen Weges der Kirche in Deutschland und des weltweiten synodalen Prozesses zur Sprache“ gekommen. Der letzte Satz der Mitteilung lautet: „Diese werden morgen bei einem Treffen der Bischöfe mit den Leitern mehrerer vatikanischer Dikasterien vertieft.“

Dass der Papst sich zusammen mit seinen Behördenleitern mit den Bischöfen eines Landes trifft, ist eine Seltenheit. Von deutscher Seite waren insbesondere mit diesem Gesprächsformat Hoffnungen verbunden, den Konflikt mit dem Vatikan über den „Synodalen Weg“ deeskalieren zu können.

Die Unterredung der Bischöfe mit den vatikanischen Behördenchefs wurde am Freitag daraufhin ohne den Papst im großen Hörsaal der Hochschule des Augustinerordens unmittelbar neben dem Petersplatz geführt. Sie dauerte mehrere Stunden. Neben Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, der Nummer zwei im Vatikan nach dem Papst, nahmen daran unter anderem die Präfekten der Behörden für die Glaubenslehre und die Bischöfe teil, die Kardinäle Luis Ladaria und Marc Ouellet.