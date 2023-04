Annalena Baerbock hat einen neuen Stil ins Kabinett gebracht. Das sah man gleich beim Amtseid. Die anderen Ministerinnen und Minister trugen die herkömmliche Regierungsrüstung: feste Stoffe, kantige Anzüge, wenig Farbe. Die neue deutsche Außenministerin hingegen trat im hellblauen Kleid mit schwingendem Plisseerock an. Und so machte sie auch weiter. Im knallroten Mantel traf sie kurz danach in Brüssel ein. Botschaft: Achtung, hier komme ich. Überhaupt, die Mäntel. Statt schwarz sind sie mintfarben oder karamell. Und um die Taille gebunden. Statt flachen Lederschuhen trägt Baerbock Stiefel mit hohen Absätzen. Und statt Ton in Ton, Muster und Blumen. Kein Amt gewordener Mensch, sondern eine Frau, die weder ihr Alter noch ihr Geschlecht verbirgt.

Als Baerbock kurz vor Ausbruch des Krieges zu Gesprächen nach Moskau reiste, schauten alle ganz genau hin: Kann die unerfahrene, junge Frau es mit dem gewieften langjährigen Außenminister Sergej Lawrow aufnehmen? Sie konnte. Im dunklen Hosenanzug begegnete sie Lawrow von gleich zu gleich – mit einem kleinen, entscheidenden Un­terschied. Statt schwarz trug sie Lila, die Suffragetten-Farbe, die Frauen vor 100 Jahren zum Zeichen der Standhaftigkeit erhoben hatten. Und genauso konterte sie auch die Aufforderung des Russen, gefälligst ihren Wodka zu trinken: „Wenn mittags Wodka trinken ein Härtetest ist – ich habe zwei Kinder geboren.“ Augenhöhe durch Differenz.