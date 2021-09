Idar-Oberstein : Ein extremer Einzelfall – und das Netz

Aktualisiert am

Ein Mann ist tot. Erschossen in einer Tankstelle. Ist dieser Fall ein Beispiel dafür, dass aus Hass in sozialen Netzwerken tödliche Gewalt wird?

Tatort in Idar-Oberstein, am 19. September: Polizisten sichern die Tankstelle, wo ein Angestellter erschossen wurde. Bild: dpa/Bearbeitung F.A.S.

Im September 2019 twitterte Mario N., er freue sich auf den nächsten Krieg. Einen Monat später, am Tag nach dem Anschlag von Halle, schrieb er, seine Muskeln seien gespannt, sein Geist geschärft. „Gnade denen welche diese Situation heraufbeschwören haben“, heißt es in falschem Deutsch. Er bezeichnete sich als „Rassist“. Ins Visier der Sicherheitsbehörden geriet er deswegen nicht, dem Verfassungsschutz war er unbekannt. Derlei Aussagen sind in sozialen Netzwerken mittlerweile Alltag, dort gibt es weit Schlimmeres, täglich tausendfach.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin.

Sebastian Eder Redakteur im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET.



Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden.



Nun, zwei Jahre später, wird gegen N. wegen Mordes ermittelt. Am vergangenen Wochenende soll er den Mitarbeiter einer Tankstelle in Idar-Oberstein erschossen haben, nachdem dieser ihn aufgefordert haben soll, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ist der Fall ein Beispiel dafür, dass aus Hass im Netz tödliche Gewalt wird?