Mordfall Lübcke : Wie die Verteidiger den Prozess als Bühne nutzen

Irgendwann platzt dem Vorsitzenden des Strafschutzsenats der Kragen. „Wir sind doch nicht dumm!“, sagt er. Die Anträge, die Verzögerungen werden ihm zu viel. „Es grenzt langsam ein bisschen ans Lächerliche hier.“ Thomas Sagebiel leitet seit Mitte Juni am Oberlandesgericht Frankfurt die Hauptverhandlung zum Mord an Walter Lübcke. Stephan E. soll ihn aus nächster Nähe erschossen haben, Markus H. hat E. aus Sicht der Bundesanwaltschaft darin bestärkt und ihm mit Schießübungen geholfen. Abgesehen vom NSU-Prozess hat kaum ein Strafverfahren in den vergangenen Jahren mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das wissen auch die Strafverteidiger, die ihre Bühne nutzen.

Als Erstes tritt am Dienstag Mustafa Kaplan auf, einer der Verteidiger von Stephan E. Er kommt in einem schmal geschnittenen grauen Anzug in den Saal, zieht die Robe darüber. Noch ehe die Anklageschrift verlesen wird, lehnt Kaplan den Vorsitzenden Richter wegen Befangenheit ab. Sagebiel habe die Beiordnung von Nicole Schneiders als Pflichtverteidigerin von Markus H. bestätigt, dabei befinde die sich in einem „Interessenkonflikt“. Es geht darum, dass Schneiders in einem früheren Verfahren den ehemaligen Anwalt von Stephan E. vertreten hat.