Historiker im Interview : „Es gab auch zu Weihnachten 1915 und 1916 noch viele Verbrüderungen“

Herr Professor Weber, aus dem Ersten Weltkrieg sind nicht nur fußballerische Begegnungen zwischen deutschen und bri­tischen Soldaten überliefert, sondern auch Weihnachtsfeiern. Wie häufig und in welchem Umfang kam das vor?

Erstaunlich häufig. Es wird immer erzählt, solche Begebenheiten konnten nur 1914 und eigentlich fast nur zwischen deutschen und britischen Soldaten stattfinden. Da­nach habe eine Brutalisierung eingesetzt, die so etwas unmöglich gemacht habe. Das stimmt aber gar nicht. Es gab auch zu Weihnachten 1915 und 1916 noch viele Verbrüderungen. Richard Schirrmann, der Vater der Jugendherbergsbewegung, war an einer deutsch-französischen Verbrüderung zu Weihnachten 1915 in den Vogesen beteiligt. Sie hinterließ so starke Spuren, dass er sich zum Ziel setzte, seine Jugendherbergen zu Orten der internationalen Be­gegnung zu machen. An der Ostfront hingegen gab es Verbrüderungen vor allem zur Zeit des orthodoxen Osterfestes.