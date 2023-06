Herr Baum, Sie sind neunzig. Sie haben einen Weltkrieg erlebt, drei Währungen, unzählige Krisen. Haben Sie den Eindruck, wir leben heute in besonders unruhigen Zeiten?

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Ich bin ein Flüchtlingskind, ein Kriegswaise. Ich habe den Krieg in den Knochen. Aber wenn ich auf die vergangenen Jahrzehnte zurückblicke, habe ich noch nie eine solche Ballung von Veränderungen und Krisen erlebt wie jetzt, nicht nur durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Die Welt ist aus den Fugen.

Sie haben kürzlich in einem Vortrag gesagt, wir seien Zeugen einer Erosion demokratischer Gesellschaften. Was meinten Sie?

China, Russland und andere Staaten wollen eine Weltordnung, die demokratische Strukturen zugunsten von autoritären Strukturen zurückdrängt. In Europa ist in einigen Ländern der Rechtsstaat in Gefahr. Und auch in unserem Land wird die Demokratie angegriffen. Das zeigt sich derzeit in der hohen Zustimmung für die AfD, ist aber eine längere Entwicklung: Teile des Bürgertums – zwar Minderheiten, aber dennoch – verachten die Demokratie und ihre Spielregeln. Das zeigt sich an immer neuen Themen. Kürzlich war es noch Covid, jetzt sind es die Flüchtlinge. Hinzu kommt eine romantische Friedenssehnsucht, die nicht bereit ist, Freiheit wehrhaft zu verteidigen. Mitunter schwächeln die Deutschen im Umgang mit der Demokratie. Sie hatten ja nie eine gelungene Revolution, nimmt man 1989 aus. Das Scheitern von 1848 war eine Katastrophe. Wir sind in der Demokratie erst 1945 angekommen.

Warum scheinen die Deutschen gerade jetzt unzufriedener mit der Demokratie als in den Jahrzehnten zuvor?

Es gibt Brandbeschleuniger. Viele Menschen sind heute von Ängsten getrieben, von Orientierungslosigkeit. Die Unsicherheit, die mit den Krisen zusammenhängt, bringt sie dazu, der Demokratie die Regelungsfähigkeit abzusprechen. Sie flüchten sich in eine eigene Öffentlichkeit. Die bundesweite Verständigungsgemeinschaft ist in Gefahr. Es entwickeln sich lauter kleine Bereiche, in denen die Menschen sich gegenseitig bestätigen und nur noch teilweise wahrnehmen, was uns in dieser Republik zusammenhält.

Glauben Sie, dass die Abkehr aus Protest geschieht – oder aus Überzeugung?

Die Frage habe ich mir schon bei Pegida gestellt. Ich kann mich nicht zufriedengeben mit der Feststellung, dass das vielfach nur Protest sei. Man wird doch verlangen können, dass die Menschen sich genau ansehen, wie sie ihren Protest zum Ausdruck bringen. Ich mache das nicht mit, dass wir Rechtsextremismus in Deutschland zur Normalität erklären. Das mag in Frankreich oder in anderen Ländern so sein. Im Schoa-Deutschland darf es nicht so sein.

Welchen Anteil haben Politiker an dem Vertrauensverlust?

Natürlich trägt die Art, wie Politiker miteinander umgehen, zu Vertrauen oder dessen Verlust bei. Die Art, wie die Ampel regiert, ist nicht förderlich. Sie wird auch am Umgang gemessen, nicht allein am Inhalt. In den Kabinetten, denen ich angehört habe, wäre es undenkbar gewesen, dass man dem Koalitionspartner ständig öffentliche Forderungen stellt und unausgereifte Projekte auf den Markt bringt. Die Ampel darf nicht noch zusätzlich Unsicherheit verbreiten – zumal die Union aus der Opposition heraus das Feuer noch weiter anheizt.

Finden Sie, dass heute anders gestritten wird als früher?