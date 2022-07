MeToo : Wenn die Justiz schludert

Gerechtigkeit gibt es im Fall Dieter Wedel nicht mehr. Der Regisseur starb, bevor das Landgericht München verkünden konnte, ob es die Anklage gegen ihn zulässt. Streng genommen, geht es auch nicht um Gerechtigkeit, sondern hier um die Frage, ob in einer Hauptverhandlung geklärt werden sollte, ob Wedel vor einem Vierteljahrhundert in einem Hotelzimmer eine Schauspielerin vergewaltigt hat oder nicht.

Wedel wurde zuletzt viel vorgeworfen, manches war sogar aktenkundig, nicht alles muss strafbar sein. Ein Skandal aber, der den mutmaßlichen Täter wie auch das mutmaßliche Opfer belastet hat, ist die Dauer des Verfahrens. Ganze drei Jahre lang ermittelte die Münchner Staatsanwaltschaft. Und das, obwohl es sich hier nicht um ein komplexes Wirtschaftsstrafverfahren, sondern um einen zwar schweren Vorwurf, aber tatsächlich doch überschaubaren Vorgang gehandelt hat. Mag es auch lange her sein – die Klärung der Frage, was damals geschah, einvernehmlicher Sex oder ein Verbrechen, bedarf keiner jahrelangen Ermittlungen. Zu allem Überfluss hat dann noch das Gericht deutlich mehr als ein Jahr für die Entscheidung über die Zulassung der Anklage gebraucht.

Es handelt sich um einen Fall, der nach altem Recht schon verjährt gewesen wäre. Eine Gesetzesänderung und ein Artikel, in dem die Schauspielerin, die keine Anzeige erstattet hatte, von dem Vorfall erzählte, brachten die Staatsanwaltschaft auf den Plan. Das mutmaßliche Opfer selbst war zuletzt sogar in den Hungerstreik getreten, weil ihr das Verfahren zu lang dauerte.

Schon Ermittlungen sind belastend

Es ist tatsächlich ein Skandal, (gefühlte) Überlastung der Justiz hin oder her. Denn schon Ermittlungen als solche sind belastend. Wenn sie öffentlich werden und dann noch sensible Delikte betreffen, steht der Beschuldigte schnell am Pranger. Kann es sich die Staatsanwaltschaft – etwa im Zuge eines MeToo-Verfahrens gegen einen Prominenten – dann überhaupt „leisten“, die Ermittlungen einzustellen, auch wenn sie zu dem Schluss kommt, an den Vorwürfen sei nichts dran?

Und gerade wenn schon öffentlich geführte Ermittlungen bedeuten, sozial ins Abseits gestellt zu werden, muss umso mehr Wert nicht nur auf Gründlichkeit, sondern auch auf Schnelligkeit gelegt werden. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass mitunter sogar ein Freispruch eine öffentliche Vorverurteilung nicht tilgen kann. Es bleibt etwas hängen, und der berufliche und wirtschaftliche Abstieg ist dann meist schon vollendet.

So richtig es ist, dass nach einer gewissen Zeit Rechtsfrieden einkehren soll und Verfahren zügig zu führen sind, so richtig ist zugleich, dass jenseits des Strafrechts aus dem Fall Wedel Konsequenzen gezogen werden müssen. Wenn allgemein bekannt war, dass er Schauspielerinnen bedrängte und unter Druck setzte, dann muss von einem Organisationsversagen der Fernsehsender gesprochen werden – ja, auch von einer Schuld. Man hat ihn machen lassen und so mit dafür gesorgt, dass ein solcher Umgang mit Schauspielerinnen schrecklich normal war.

Gerechtigkeit ist ein großes Wort. Es gibt sie auf Erden allenfalls annäherend. Man muss sich aber darum bemühen. Nicht alles ist ein Fall für die Justiz. Aber wenn es einer ist, darf sie nicht schludern.