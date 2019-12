Fall Möritz : Vorläufig gelöst

Am Freitag fand die tagelange Hängepartie ein vorläufiges Ende: Der CDU-Politiker Robert Möritz aus Sachsen-Anhalt, der wegen früherer Kontakte in die Neonazi-Szene sowie der Mitgliedschaft in einer mutmaßlich rechtsextremen Vereinigung die schwarz-rot-grüne Koalition in Magdeburg in ernste Gefahr gebracht hatte, schickte dem Landesverband am Morgen eine persönliche Erklärung. Er lege „sämtliche parteiinterne Funktionen“ mit sofortiger Wirkung nieder und erkläre seinen Austritt aus der CDU. Zwar fühle er sich den Werten der CDU, in die er erst im Juli 2018 eingetreten war, zutiefst verbunden und vertrete diese auch vollumfänglich. Um jedoch „weiteren Schaden von der Partei abzuwenden und politische Diskussionen zu befrieden, möchte ich hiermit ein persönliches Zeichen setzen. Manchmal bedarf es der Besinnung auf die wahren Prioritäten im Leben“, schrieb Möritz.

Die Besinnung kam freilich erst nach einer tagelangen öffentlichen Diskussion des Falls. Der 29 Jahre alte Politiker hatte 2011 als Ordner bei einem Neonazi-Aufmarsch agiert. Am Ellbogen trägt er eine sogenannte schwarze Sonne als Tattoo, die aus drei übereinandergelegten Hakenkreuzen besteht und ein Erkennungs-Symbol der rechtsextremen Szene ist. Der Streit darüber, ob er als CDU-Mitglied dennoch tragbar sei, veranlasste den CDU-Landesvorstand am Donnerstagabend zu einem Ultimatum an Möritz, das als einigermaßen deutlich gewertet werden muss. In der CDU Sachsen-Anhalts sei „kein Platz für Extremismus jeglicher Form“ heißt es in einer Erklärung, die einstimmig vom Landesvorstand und den Kreisvorsitzenden der CDU verabschiedet wurde.

Niemand könne Mitglied der Landes-CDU sein, der bewusst am Körper oder an der Kleidung rechtsextreme oder antisemitische Symbole trage, rechtsextreme oder antisemitische Äußerungen mache oder solche in sozialen Medien teile und verbreite oder gar neben der CDU Mitglied in einer rechtsextremen Vereinigung sei. Die Vorstände forderten deshalb Möritz auf, bis zum 27. Dezember „schriftlich, und zwar lückenlos und vollständig, seine Aktivitäten und Vernetzungen in der rechtsextremistischen Szene darzulegen“ sowie „zu erklären, dass Hakenkreuze oder andere NS-Symbolik mit den Grundsätzen der CDU Sachsen-Anhalt unvereinbar sind und dass er dieses vorbehaltlos anerkennt“. Zudem sollte er seinen Posten als Beisitzer im Kreisvorstand ruhenlassen.

Foto mit rechtsradikaler Band „Barricades“

Andernfalls oder sollten bis dahin neue Umstände auftreten, die Möritz nicht offengelegt habe, werde „unverzüglich ein Parteiausschlussverfahren“ die Folge sein. Dem kam Möritz nun zuvor. Er tat das wohl auch, weil am Freitag neue Details aus seiner rechtsextremen Vergangenheit aufgetaucht waren. So zeigt ihn ein Foto aus dem Jahr 2014, das der MDR in einem Bericht veröffentlichte, mit Mitgliedern der rechtsradikalen Band „Barricades“ aus Halle. Deren Mitgründer taucht in den Jahresberichten des Verfassungsschutzes von Thüringen und Sachsen-Anhalt auf. Das auf Facebook geteilte Foto kommentierte Möritz damals mit den Worten „war ein geiler Abend“. Im Jahr darauf soll er zudem als Bassist einer Neonazi-Band aufgetreten sein.

Möritz war bisher Beisitzer im CDU-Kreisvorstand Anhalt-Bitterfeld sowie Mitglied des Konservativen Kreises der Landes-CDU. In der vergangenen Woche hatte er auf einer Sondersitzung des Kreisvorstandes zur Klärung der Vorwürfe gegen ihn zugegeben, auf besagter Neonazi-Demo 2011 als Ordner gearbeitet zu haben. Zugleich gestand er ein, auch Mitglied der Vereinigung „Uniter“ zu sein, der Verbindungen in die rechtsextreme Szene vorgeworfen werden. Den Verein hatte Möritz verlassen, nachdem die Vorwürfe öffentlich wurden. Dem Kreisvorstand zufolge hatte sich Möritz glaubhaft von der Neonazi-Szene distanziert, weshalb er ihn in seinen Funktionen beließ.

Über die Frage des Umgangs mit der Personalie Möritz war die schwarz-rot-grüne Koalition in Magdeburg, die seit 2016 vom CDU-Ministerpräsidenten Reiner Haseloff geführt wird, in schweres Fahrwasser geraten. So hatten die Grünen provokativ per Pressemitteilung die Frage gestellt: „Wie viele Hakenkreuze haben Platz in der CDU?“. Die Landes-CDU protestierte heftig und forderte eine Entschuldigung, zu der die Grünen jedoch keinen Anlass sahen, tags darauf allerdings versöhnliche Töne anschlugen. Man wolle den Koalitionsvertrag gern abarbeiten, erklärte Grünen-Landeschef Sebastian Striegel. „Wir haben die Koalition nicht infrage gestellt, das haben andere getan.“ Der CDU-Landesvorsitzende Holger Stahlknecht wiederum wies den Vorwurf zurück, seine Partei fahre einen Rechtskurs. „Der konservative Flügel ist ein kleiner, aber lauter Teil“, sagte Stahlknecht der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings steuere der Flügel nicht die Partei, vielmehr sei die CDU Sachsen-Anhalt breit aufgestellt. „Wer ständig rechts blinkt, der fährt auf dem Standstreifen.“

Mit dem Austritt von Möritz ist der akute Fall zunächst gelöst, allerdings bleibt der CDU auch bundesweit die Frage erhalten, wie sie künftig mit ähnlichen Fällen umgeht. Im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin hatte man den Fall „sehr aufmerksam und ernsthaft“ verfolgt, wie ein Sprecher sagte. Generalsekretär Paul Ziemiak stand demnach ständig im Kontakt mit dem Generalsekretär der sachsen-anhaltinischen CDU, Sven Schulze, sowie mit Ministerpräsident Haseloff.

Die CDU-Vorsitzende, Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, hatte Möritz am Donnerstag mit einem Parteiausschluss gedroht. Der Kreisverband Anhalt-Bitterfeld habe ihm Vertrauen eingeräumt, sagte sie während eines Truppenbesuchs in Zypern. „Sollte sich jetzt herausstellen, dass dieses Vertrauen missbraucht worden ist, dann bin ich der Auffassung, dann müssen entsprechende Konsequenzen eben auch gezogen werden“, hatte sie gesagt.