An dieser Stelle ist ein Muster erkennbar, das in der katholischen Kirche erprobt war: Missbrauchstäter wurden nicht gestoppt, sondern einfach versetzt. Schon im Sommer 1973 wurde Edmund Dillinger wieder als Religionslehrer eingesetzt, in Opladen, einem Stadtteil von Leverkusen, und bald darauf von Kardinal Joseph Höffner als Dozent an das Religionspädagogische Institut im Erzbistum Köln berufen. 1976 wurde dem Priester sogar das Bundesverdienstkreuz für sein Engagement in Afrika verliehen, später wurde er zum Ehrendomherr einer Kathedrale in Kamerun ernannt. Da war er schon wieder im Bistum Trier, genauer in Saarlouis, wo er von 1979 bis 1999 Religion am Staatlichen Max-Planck-Gymnasium unterrichtete. Das Bistum will nun auch mit dem saarländischen Bildungsministerium die Möglichkeit einer gemeinsamen, unabhängigen Kontaktstelle für mögliche Betroffene prüfen. Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) hatte am Wochenende angekündigt, eine solche Stelle einrichten zu wollen und kritisiert, vom Bistum nicht informiert worden zu sein.