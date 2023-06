Als Robert Sesselmann am späten Sonntagabend auf der AfD-Wahlparty vor seine Anhänger tritt, dämpft er die Erwartungen: „Ich bin ein ganz kleines Rädchen im kleinsten Landkreis der Bundesrepublik Deutschland.“ Letzteres stimmt nicht ganz, der Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen hat noch weniger Einwohner und der Fläche nach ist der Main-Taunus-Kreis nur halb so groß wie das ohnehin schon kleine Sonneberg. Doch der Bezeichnung kleines Rädchen würde in Südthüringen wohl kaum jemand widersprechen, ist doch Sesselmann bisher ein weitgehend unbeschriebenes Blatt.

Der 1973 in Sonneberg geborene und in Südthüringen aufgewachsene Rechtsanwalt trat 2016 in die AfD ein und kandidierte zwei Jahre später schon einmal als Landrat in seinem Heimatlandkreis. Damals verpasste er die Stichwahl, die ein von SPD und Linken unterstützter Bewerber für sich entschied.

Eher Mitläufer als Scharfmacher

Bei der Landtagswahl 2019 verwies auch die CDU-Direktkandidatin in Sonneberg Sesselmann noch auf die Plätze, der jedoch über die Landesliste seiner Partei in das Landesparlament in Erfurt einzog. Dort fiel er als Sprecher seiner Fraktion für Justiz, Verbraucherschutz und Kommunales bisher kaum auf.

In Sonneberg trat Sesselmann während der Demonstrationen gegen die Corona- und die Energiepolitik der Bundesregierung in Erscheinung – allerdings eher als Mitläufer denn als Scharfmacher. Das führte auch dazu, dass er innerhalb seiner als rechtsextrem eingestuften Landespartei oft als gemäßigt beschrieben wird.

Das jedoch täuscht. Sesselmann ist ein treuer Anhänger seines rechtsextremistischen Parteichefs Björn Höcke, dessen Vokabular etwa von „Altparteien“, mit denen „aufgeräumt“ werden müsse, er im Wahlkampf wiederum nicht laut, aber im Einzelgespräch mit Bürgern nicht etwa verheimlichte, sondern bewusst gebrauchte.

„Nächstes Jahr können wir Geschichte schreiben“

Zugleich kritisierte er am Wahlabend eine vermeintlich „ideologische Berichterstattung der Medien“ gegen ihn, erwähnte aber nicht, dass er sich im Wahlkampf vor Reportern regelrecht versteckte. Als Landrat will er nun „auf den politischen Gegner zugehen“. Sesselmann kündigte an, „Sachpolitik“ zu machen, ließ aber bereits durchblicken, dass er Bundes- und Landesgesetze, die er für falsch hält, nicht zwangsläufig durchsetzen wolle – obwohl er qua Amt dazu verpflichtet ist.

Mit Annahme seiner Wahl voraussichtlich Mitte der Woche wird Sesselmann sein Landtagsmandat in Erfurt niederlegen. Das Landratsamt des 55.000-Einwohner-Landkreises liegt um die Ecke seiner Anwaltskanzlei für Arbeitsrecht im Zentrum Sonnebergs. Hier übernimmt der in Leipzig ausgebildete Jurist und ledige Vater dreier Kinder sowie leidenschaftliche Skilangläufer nun erstmals politische Verantwortung.

Wie viele in seiner Partei betrachtet auch Sesselmann seinen Sieg als ersten Schritt auf dem Weg zu weiteren öffentlichen Ämtern für die AfD. „Nächstes Jahr können wir Geschichte schreiben“, rief er am Sonntag seinen Anhängern mit Blick auf die Landtagswahl 2024 zu.