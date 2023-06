Das Kommando „Stillgestanden“ funktioniert schon mal ganz gut. In gleich­mäßigem Abstand stehen 34 junge Uniformierte auf dem Truppenübungsplatz, die Arme stramm neben dem Oberkörper ausgestreckt, den Blick konzentriert geradeaus gerichtet. Soldaten in Grundstellung, könnte man meinen. „Rührt euch!“, schallt es durch den Wald, die Arme verschränken sich hinter dem Rücken, der Stand wird ein Stückchen breiter.

Franca Wittenbrink Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Erst wandert der rechte Fuß nach außen, dann der linke. Irgendwo in der Mitte hat einer die Reihenfolge verwechselt, rempelt seinen Nachbarn an, versucht, sich ein Grinsen zu verkneifen. Für einen kurzen Mo­ment blitzt eine silberne Zahnspange auf – und spätestens da wird klar, was die Uniform auf den ersten Blick ganz gut zu verdecken vermag: Die vermeintlichen Rekruten, die sich hier im hessischen Stadtallendorf versammelt haben, sind größtenteils noch viel zu jung für die Bundeswehr.