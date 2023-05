Aktualisiert am

Die Union beklagt einen „Stillstand“ bei der Munitionsbeschaffung. Es gebe kaum Nachbestellungen – obwohl große Mengen an die Ukraine geliefert wurden.

Ein Bundeswehrsoldat auf einem Leopard 2 bei einer Übung in Augustdorf im Februar 2023 Bild: AP

Der Bundeswehr geht immer weiter die Munition aus. Obgleich aus ohnehin kleinen Vorräten der Streitkräfte große Mengen an die Ukraine geliefert wurden, gibt es nach Darlegung der Opposition kaum Nachbestellungen. Haushälter und Verteidigungspolitiker von CDU und CSU beklagten am Dienstag „Stillstand“ bei der Munitionsbeschaffung. Ein halbes Jahr nach einem sogenannten „Munitionsgipfel“ im Kanzleramt sei nichts passiert.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Das Treffen sei, so der Berichterstatter für den Heeresetat, Jens Lehmann (CDU), „ein nettes Kaffeetrinken ohne Folgen“ gewesen. Der verteidigungspolitische Sprecher der Fraktion, Florian Hahn (CSU), verlangte, Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) „müssen das jetzt wirklich zur Chefsache machen. Jeder weitere Tag Verzögerung schwächt unsere Bundeswehr und unsere Verteidigungsfähigkeit.“

Die Bundeswehr hat in den vergangenen Monaten Millionen von Artilleriegranaten, Panzermunition, Raketen sowie Handgranaten, Panzerfäuste, Patronen für Gewehre und Pistolen an die Ukraine geliefert. So wurden unter anderem Patriot-Flugkörper, Iris-T-Raketen, Munition für Mehrfachraketenwerfer Mars II abgegeben, etwa 25.500 Schuss Artilleriemunition, 100.000 Handgranaten, 22 Millionen Schuss Handwaffenmunition, rund 8000 Panzerfäuste „Matador“ mit Munition, 84.000 Schuss 40-Milimeter-Munition und große Mengen Munition für Leopard-Panzer aus laufender deutscher Produktion beziehungsweise Beständen der Bundeswehr.

Wie aus einer parlamentarischen Kleinen Anfrage der Opposition hervorgeht, gibt es im Verteidigungsministerium keine Bedarfslisten und Finanzierungspläne für Ersatz- und Neubeschaffungen. Nach Auskunft des Ministeriums existiert zudem „keine zentral verantwortliche Organisations-/Arbeitseinheit, welche federführend für die Gesamtthematik Munition ist. Hierzu liegen je nach Munitionsart verteilte Zuständigkeiten vor. Hahn forderte, dies zu ändern und einen Beauftragten oder eine Arbeitseinheit mit dem Thema Munition zu betrauen.

Zu Zeiten des Kalten Krieges besaß die Bundeswehr für eine Armee mit allein rund 2000 Kampfpanzern Munition für 90 Kampftage. Später wurde das auf 30 Tage reduziert. Für den heutigen Bestand mit unter anderem noch rund 200 aktiven Leopard-2-Panzern reichen die Vorräte nach variierenden Angaben von einem bis drei Kampftage. Tendenz schrumpfend. Genaue Auskünfte dazu verweigert die Bundesregierung mit Hinweis auf die nationale Sicherheit. Nach Auskunft des CDU-Haushalts- und Verteidigungspolitikers Ingo Gädechens wurden neue Bestellungen nicht oder kaum getätigt. Die Munitionsfabriken hingegen seien auf längere Zeit vollständig ausgelastet mit Bestellungen aus anderen Bündnisländern. Man erwarte „in Bälde“ dazu einen Vorschlag von Verteidigungsminister Pistorius .