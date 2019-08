BSI-Chef im Gespräch : „Wirtschaftsspionage ist kontrollierbar“

Aktualisiert am

In Nordkorea gelingen den Hackern immer wieder spektakuläre Cyberangriffe. Die Russen greifen nach Belieben Ziele in Deutschland an. Im F.A.Z-Gespräch erklärt der BSI-Chef Arne Schönbohm, wie sich Deutschland dagegen wehren kann.

Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), zeigt dem Roboter „Pepper“ ein Selfie Bild: dpa

Herr Präsident, Nordkorea ist eines der ärmsten Länder der Welt, trotzdem gelingen den Hackern dort spektakuläre Cyberangriffe. Die Russen greifen nach Belieben Ziele in Deutschland an, zum Beispiel den Deutschen Bundestag. Warum können wir den Wettlauf mit solchen Mächten nicht gewinnen?

Ich glaube, unsere Chancen stehen da nicht schlecht. Die Länder, die deutlich stärker digitalisiert sind als Nordkorea, wie etwa Deutschland, können viel leichter und häufiger angegriffen werden. Der Verteidiger muss immer erfolgreich sein, der Angreifer muss nur einmal erfolgreich sein. Das ist die Realität, in der wir heute leben.

Und wie gewinnen wir den Wettlauf?

Inzwischen ist es komplizierter geworden, jemanden erfolgreich zu hacken. Früher konnte ein Jugendlicher im Keller mit Basecap auf dem Kopf und Pizza in der Hand ganze Unternehmen lahmlegen. Heute geht das nicht mehr so einfach, da muss man professioneller vorgehen, natürlich auch, weil viele Firmen erkannt haben: Wenn wir das Thema Informationssicherheit nicht sauber angehen, werden wir mit der Digitalisierung scheitern. Früher hat es permanent durch das digitale Dach geregnet, da waren überall Löcher drin. Das hat keinen interessiert, auch weil keiner für die Kosten aufkommen musste. Heute kommen sie für diese Kosten auf. Deshalb werden die Dächer immer dichter.

Das klingt so, als gebe es kaum Probleme. Dabei passieren immer wieder öffentlichkeitswirksame Hacks, 2015 wurde der Bundestag von russischen Hackern gehackt, zuletzt vor einem Jahr das Regierungsnetz angegriffen, für deren Sicherheit Ihre Behörde zuständig ist. Läuft da was schief beim BSI?

Nein, überhaupt nicht. Aber Sie müssen wissen, dass wir einer Vielzahl von Angriffen ausgesetzt sind, wie man dem einmal im Jahr veröffentlichen Lagebericht des BSI entnehmen kann. Für den Schutz des Bundestags ist der Bundestag übrigens selbst verantwortlich, das BSI ist nicht Teil der Legislative. Wir arbeiten dennoch mit der Bundestagsverwaltung eng zusammen, das ist eines der Ergebnisse des Cyberangriffs von 2015. Und zwar so eng, wie es das Parlament uns erlaubt.

Die Fachleute des BSI sind also Herr der Lage?

Unsere Leute nehmen einmal im Jahr an einer Art Olympiade im Bereich der Informationssicherheit teil, wo es darum geht, verschiedene Aufgaben zu lösen und Netzwerke gegen Hackerangriffe zu verteidigen. Dort haben wir zweimal die Goldmedaille gewonnen, zuletzt im November vergangenen Jahres, unter anderem gegen Länder wie etwa China. So schlecht können wir also nicht sein.

Dann braucht das BSI also nichts mehr besser zu machen?

Man kann immer besser werden. So bauen wir zum Beispiel gerade eine Plattform auf, über die Informationen zu Bedrohungen gesammelt und geteilt werden können; die Plattform steht auch dem Bundestag und anderen potentiellen Opfern zur Verfügung. Außerdem entwickeln wir ein sogenanntes IT-Sicherheitskennzeichen. Wenn Sie heute ein Smartphone kaufen, haben Sie keine Chance zu sehen, wie sicher es ist. Unser Kennzeichen soll helfen, dass der Verbraucher erkennen kann, wie sicher das Produkt ist, das er kaufen möchte. Wir haben heute eine Vielzahl von Produkten im Markt, für die es keine Sicherheitsupdates mehr gibt, die nicht mehr unterstützt und trotzdem einfach so verkauft werden. Wenn Sie so etwas benutzen, können Sie jederzeit gehackt werden.