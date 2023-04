Deutschland entscheidet sich mit dem Atomausstieg für eine Zukunft, in der mehr Kohle verbrannt werden muss und in der es keinen Spielraum mehr für Fehler geben wird. Damit steht es ziemlich allein da.

Selbst Anhängern der Erneuerbaren kann nicht entgangen sein, dass Deutschland mit seinem Atomausstieg ziemlich allein dasteht. Fast alle Nachbarn gehen andere Wege. Überall bauen oder planen sie neue Reaktoren, überall verlängern sie Laufzeiten.

Länder wie Frankreich, Polen oder Holland haben erkannt, dass die Kernkraft gleich zwei Probleme löst: Sie macht einen Staat unabhängiger, was nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine wichtiger geworden ist, und sie erzeugt eine Menge klimafreundlichen Strom.

Davon wird man bald viel mehr brauchen, weil Autos damit fahren und Häuser damit heizen sollen. Kein Wunder also, dass immer weniger Länder auf die potenteste klimaschonende Energie verzichten wollen, die die Menschheit bislang erzeugen kann.

Das heißt nicht, dass die dortigen Politiker die Risiken der Atomenergie verdrängen oder Wind- und Solarkraft ablehnen. Sie wollen nur, dass die Erneuerbaren da unterstützt werden, wo sie schwächeln. Das ist vernünftig, es folgt dem Motto „Sicherheit geht vor“, für das einst die Deutschen bekannt waren. Doch deren Regierung will davon heute nichts mehr wissen.

Es kommt jetzt auf jedes Windrad an

Sie träumt lieber von einem Land, das allein mit der Kraft von Wind und Sonne angetrieben werden soll. Damit entscheidet sie sich für eine Zukunft, in der Strom noch einmal teurer wird. Und sie entscheidet sich dafür, tonnenweise Kohle zusätzlich zu verfeuern, damit im Land weiter die Lichter brennen. So war es im vergangenen Jahr, so wird es auf absehbare Zeit bleiben.

Sonne und Wind sind nicht ständig verfügbar, und keiner weiß, wann man ihre Energie im indus­triellen Maßstab speichern kann. Die Regierung entscheidet sich also gegen wirksamen Klimaschutz, weil sie die Atomkraft ablehnt.

Langfristig will sie aber auch aus der Kohle aussteigen. Ihr bleiben damit nur die Erneuerbaren. Die allein müssen dann die viertgrößte Industrienation der Welt mit Energie versorgen. Damit das überhaupt jemals gelingt, darf nichts schiefgehen, denn es gibt dann ja keine Alternative mehr. Es kommt auf jeden einzelnen Strommast an, jedes Windrad, jedes Rotorblatt. Scheitert nur das kleinste Detail, könnte der ganze Plan scheitern. Daran sieht man schon, was er wert ist.

Die Grünen machen Klientelpolitik

All das zeigt, wie wenig Deutschland aus seiner Geschichte gelernt hat. Schon immer hat es Technologien übermäßig politisch aufgeladen. Das betraf zunächst die Atomkraft selbst. In den Siebzigerjahren überhöhten Politiker sie als prometheisches Feuer, das alle irdischen Fesseln sprengen und unbegrenzt Energie liefern sollte.

Nun sind die Erneuerbaren der neue Heilsbringer. Sie stillen die Sehnsucht nach einer Gesellschaft, die sich in moderner Bescheidenheit kommunitarisch selbst versorgt und die Grenzen des Planeten achtet. Dabei sind weder Windräder Heilsbringer, noch sind Atomkraftwerke Höllenmaschinen. Beide Technologien haben Vor- und Nachteile. In Wahrheit braucht das Land jede nur erdenkliche klimafreundliche Energie: Sonne und Wind, aber eben auch die Atomkraft.

Dass Deutschland nun damit Schluss macht, liegt vor allem an den Grünen. Die Partei ist aus dem Widerstand gegen die Kernenergie hervorgegangen, und noch immer hält er sie zusammen. Sie hat nur die Proteste auf der Straße eingetauscht gegen den Widerstand der Institutionen, in denen ihre Leute sitzen.

Dass sie am Atomausstieg festhielt, war trotzdem ein Fehler. Wäre sie hier flexibel gewesen, hätte sie vieles fordern können, auch ein Tempolimit. Wer im Großen klimafreundlich denkt, der kann es auch im Kleinen anmahnen. So aber machen die Grünen das, was sie sonst den Liberalen vorwerfen: Klientelpolitik.

Genauso verantwortlich für den Atomausstieg ist aber die Union. Jahrzehntelang wurde sie weichgeklopft durch Proteste gegen Atomkraftwerke und Castortransporte, durch atomkritische Pamphlete und Bücher. Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima hatte die öffentliche Meinung dann kaum Zeit, sich zu drehen, so schnell beschloss Kanzlerin Merkel, Reaktoren abzuschalten.

Die Partei liebäugelte damals mit einer schwarz-grünen Koalition und sah endlich die Chance gekommen, den Grünen entgegenzukommen. Dabei wäre es richtig gewesen, ihre Haltung selbstbewusst zu verteidigen. Der Ukrainekrieg hätte nun die Gelegenheit geboten, diesen Fehler zu korrigieren. Manche Mitglieder nutzten sie, insgesamt aber blieb die CDU zu zaghaft, zu leise.

Jetzt ist das Aus der Atomkraft besiegelt. Endgültig ist es nicht, wie einige behaupten. Natürlich könnte Deutschland wieder in die Kernkraft einsteigen. Das ist nur eine Frage des politischen Willens, den nach jüngsten Umfragen eine Mehrheit der Deutschen aufbringt. Es wäre aber viel teurer, als bestehende Reaktoren weiterlaufen zu lassen. Und die Technologie würde aus dem Ausland kommen, nicht mehr aus Deutschland.