Vorbereitungen auf Coronavirus : „Theoretisch wäre ein totaler Shutdown das Beste“

Herr Assmann, Sie sind Hausarzt im Bergischen Land. In Nordrhein-Westfalen gibt es bereits einige Corona-Kranke. Wie sieht es in Ihrer Praxis aus?

Es ist wirklich sehr viel los.

Wegen des Coronavirus?

Wir haben Grippesaison und die Woche nach Karneval, das führt jedes Jahr um diese Zeit zu vielen Patienten mit Erkältungskrankheiten und Influenza. In diesem Jahr sind die Leute besonders sensibel bei Husten und Schnupfen und tatsächlich melden sich auch immer mehr, mit der Angst, am Coronavirus erkrankt zu sein.

Hatten Sie schon Fälle in der Praxis?

Einen Verdachtsfall. Ich habe aber noch kein Ergebnis.

Wie sollen sich Patienten verhalten, die glauben, an Corona erkrankt zu sein?

Das Schlimmste, was sie machen können, ist einfach in der Praxis aufzutauchen. Denn wenn sie wirklich erkrankt sind, dann gefährden sie viele andere Menschen. Wenn jemand einen begründeten Verdacht bei sich sieht, dann soll er sich bitte telefonisch an den Hausarzt oder die Hotline des zuständigen Gesundheitsamts wenden, die geben genaue Anweisungen, was dann zu tun ist.

Sind die Deutschen aus Panik unvernünftig?

Ich kann nachvollziehen, dass sich viele Deutsche Sorgen machen. Tatsächlich weiß man ja auch nicht, wie sich die Lage entwickeln wird. Aber das Wichtigste ist nun eben, präventiv zu denken, mitzudenken und andere zu schützen. Sprich: Wer selbst erkrankt ist, unter Verdacht steht, erkrankt zu sein oder glaubt, erkrankt zu sein, muss Kontakt zu anderen meiden. Sonst haben wir keine Chance, die Ausbreitung in den Griff zu bekommen.

Das heißt, Sie finden es richtig, ganze Gebiete unter Quarantäne zu stellen?

Das sind gesundheitspolitische Fragen, in die jede Menge Überlegungen einfließen und die mit den Möglichkeiten abgeglichen werden müssen. Aber zumindest theoretisch wäre es das Beste, einen totalen Shutdown in Deutschland für ein oder zwei Wochen zu machen. Keine Menschenansammlungen, weniger soziale Kontakte. Die Übertragungswege klar zu unterbrechen, das ist das einzige Mittel, das wir im Moment in der Hand haben.

Das wären starke Einschränkungen.

Das stimmt und ich habe ja auch gesagt, theoretisch. Mir ist schon klar, dass dies in der Praxis viele Fragen aufwirft. Aber wir können nicht auf der einen Seite sagen, die Lage hat sich geändert, ein großer Teil der Bevölkerung macht sich Sorgen, Arztpraxen und medizinische Personal sind überlastet, aber sich selbst einschränken, das will man nicht. So nach dem Motto, mich trifft es schon nicht.

In China wurde die große Solidarität unter der Bevölkerung immer wieder gelobt, wenn man Berichten aus dem Land glauben darf.

Ja, wenn ich mich präventiv richtig verhalte und Einschränkungen in Kauf nehme, dann schütze ich andere, vor allem die sogenannten Risikogruppen. Wobei man auch hier sagen muss, noch immer wissen wir ja nicht so sicher, bei wem sich das Virus wie verhält. Es sind auch Menschen mittleren Alters ohne Vorerkrankungen schon daran gestorben.

Es gibt zunehmend niedergelassene Ärzte, die sagen, sie fühlten sich von den Behörden nicht gut genug informiert, etwa was genau zu tun ist, wenn in der Praxis ein Patient mit Verdacht auf eine Coronavirusinfektion auftaucht.

Ja, manche Fragen und manches Vorgehen ist da definitiv noch nicht klar geregelt. Auch was die Ausrüstung mit Material angeht.

Wie meinen Sie das? Ich habe jetzt Schutzmasken und -anzüge und Desinfektionsmittel bestellt, um meine Mitarbeiter – gerade die, die direkt am Tresen stehen – schützen zu können. Erstens wird das alles knapp und zweitens muss sich da jede Praxis selbst drum kümmern, da gibt es keine Organisation, die zentral schaut, ob überall genug ist. Übrigens, eine ausgebaute Telemedizin könnte in einem Epidemiefall große Vorteile bringen. Wie richten Sie sich auf die kommenden Wochen ein? Ich rechne mit viel Arbeit. Ich schule meine Mitarbeiter und versuche, die Patienten für das Thema Prävention und richtiges Verhalten zu sensibilisieren. Wie stark die Welle werden wird und wo sie besonders heftig wird, das weiß auch ich nicht. Aber eins ist sicher, die Infektionsfälle werden noch deutlich steigen.

