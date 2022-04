Der Altkanzler und Putin : Kein Büro mehr für Schröder

Gerade die SPD hat in Sachen Putin die größte Bringschuld. Sie sollte dafür kämpfen, dass es bald endlich klare gesetzliche Regelungen für die Ausstattung von Altkanzlern gibt.

Es bedurfte nicht erst eines Interviews mit der Zeitung „New York Times“, um letzte Gewissheit zu haben: Gerhard Schröder ist längst alles egal. Sein Ruf als Altkanzler, sein Eintrag in den Geschichtsbüchern, seine Noch-Partei SPD, sein Land. Nur sein Duzfreund Wladimir Putin nicht, zu dem er selbst jetzt noch in trotziger Vasallentreue hält, gegen jeden Anstand und jede Moral. Ein mea culpa wie Bundespräsident Steinmeier bringt Schröder nicht über die Lippen. Stattdessen geriert er sich wie schon seinerzeit mit Zigarre und Brioni-Anzug: Ich habe es geschafft, ich habe Macht, noch mächtigere Freunde und viel Geld. Mir kann keiner was.

Eines Altkanzlers, der die Werte unserer Demokratie auch nach seiner Amtszeit verteidigen und repräsentieren sollte, ist das schon lange nicht mehr würdig. Trotzdem erhält Schröder weiter Geld vom Staat, und das nicht zu knapp. Die üppigen Altersbezüge, die er aus seinen Funktionen in der Politik bekommt, sind das eine – daran kann man nichts ändern. Aber es schmerzt immer mehr, dass ein Altkanzler, der treu zu einem menschenverachtenden Kriegstreiber steht, auch fast zwei Jahrzehnte nach seiner Amtszeit noch ein opulent ausgestattetes Büro unterhalten kann.