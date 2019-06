Al-Quds-Tag in Berlin : Ein Marsch der Verschwörer

Seit mehr als zwanzig Jahren marschieren radikale Schiiten einmal im Jahr durch Berlin. Auch am Samstag zog ihr Protestzug wieder den Kurfürstendamm entlang und erregte viel Aufsehen. Etwa tausend Demonstranten waren dabei, beim sogenannten Al-Quds-Tag – und fast ebenso viele Gegendemonstranten. Der Al-Quds-Tag am Ende des Ramadan ist weniger ein traditioneller islamischer Feiertag als vielmehr eine Erfindung des iranischen Revolutionsführers Ajatollah Chomeini. Er soll die schiitischen Muslime weltweit zur „Befreiung“ Jerusalems aufrufen. Al-Quds heißt auf Arabisch nämlich Jerusalem.

In Iran ist der Al-Quds-Tag ein gesetzlicher Feiertag. Denn die Vernichtung Israels gehört zur iranischen Staatsräson. Den Revolutionswächtern ist es gelungen, diesen Marsch in vielen Städten zu etablieren. So fand am Samstag ein Al-Quds-Marsch in Wien statt, an diesem Sonntag wird in London demonstriert. Auch in Schweden, Kanada und den Vereinigten Staaten werden Al-QudsTage abgehalten. Die Aufzüge folgen alle derselben Regie: Irantreue Imame und ihre Anhängerschaft, palästinensische Aktivisten, aber auch Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker verbreiten die Botschaft, Israel und der Zionismus müssten als Verursacher der Übel dieser Welt zur Rechenschaft gezogen werden. Auch antizionistische orthodoxe Juden sind dabei. Die meisten Frauen tragen Kopftücher und lange Gewänder.

Videobotschaft vor dem Kanzleramt

In Berlin schwenkten die Demonstranten viele Fahnen, darunter die deutsche, die palästinensische, die libanesische, die iranische, die syrische und die algerische Flagge. Auch Schilder mit dem Hashtag „Nie wieder“ wurden gezeigt. Das iranische Staatsfernsehen interviewte Teilnehmer der Demonstration, darunter einen jungen Mann mit einem Pappschild, auf dem stand: „Juden gegen Apartheid in Israel“. Zur Begrüßung wurde ein Friedensgruß an den Propheten vom Sprecherwagen gesagt, die Menge antwortete mit der arabischen Formel.

Angemeldet wurde die Demo auch in diesem Jahr durch eine Privatperson im Namen der „Quds-AG der Islamischen Gemeinden der Schiiten in Deutschland“. Es gibt auch eine Internetseite der Quds-AG. Dort findet sich aber kein Name eines Verantwortlichen. Dafür kann man ein neun Minuten langes Video des zum Islam konvertierten deutschen Aktivisten Jürgen Grassmann sehen.

Für seine Videobotschaft hat er sich vor dem Kanzleramt aufgestellt und beginnt sein Statement mit einer „Klarstellung“: Er sei ein religiöser Mensch und denke wie die meisten Deutschen. Er könne aber Merkel ihren Satz vor der Knesset nicht verzeihen, dass die historische Verantwortung für die Sicherheit Israels Teil der Staatsräson Deutschlands sei. Wer sich dem entgegenstelle, würde von den Medien und der Zionistenlobby fertiggemacht. Die Einzigen auf der ganzen Welt, die den Zionisten Paroli bieten würden, seien Muslime schiitischen Glaubens. Die Zionisten würden die Demokratie unterwandern. Er aber habe keine Angst.

Schiitische Mullahs mit Verbindungen zur Hizbullah

Grassmann macht allerdings vielen Angst. Offenbar kann er sich auch der Rückendeckung der schiitischen Mullahs sicher sein. Schon in den vergangenen Jahren war der Mann mit dem gestutzten grauen Bart regelmäßig Redner auf dem Al-Quds-Marsch. Auch diesmal war er wieder der Berliner Hauptredner und verkündete seinen üblichen Sermon vom Übel des Zionismus, welcher der wahre Antisemitismus sei. Vor seinem Sprecherwagen standen drei antizionistische orthodoxe Juden mit Fellmützen. „Es gibt richtig tolle Juden“, sagte Grassmann vom Sprecherwagen hinunter. Auf dem Weg über den Kurfürstendamm gab ein Sprecher die Parole vor: „Israel ist unser Land“. Die Menge skandierte es nach.