Fixierung auf Umfragen : Die demoskopierte Republik

Schon einmal standen drei Kanzlerkandidaten zur Wahl, und dennoch spielt sich etwas Neues in Deutschland ab. Guido Westerwelle, der erste dritte Kanzlerkandidat, konnte nicht ernsthaft damit rechnen, gewählt zu werden. Das ist jetzt anders. Alle drei Bewerber haben eine Chance auf das Kanzleramt, Olaf Scholz aus heutiger Sicht die geringste, Annalena Baerbock und Armin Laschet eine relativ hohe. Für alle drei gilt: Sie müssen nicht einmal als Stärkste aus der Wahl hervorgehen, um regieren zu können.

Aber stehen sie überhaupt als Kanzlerkandidaten zur Wahl? Formal nicht. Die Bundestagswahl ist schließlich nicht die Direktwahl des Kanzlers. Wenn es so wäre, müsste der Stärkste regieren. Dennoch wird oft so getan, als sei es so. Eine starke Personalisierung der Wahl war zwar schon immer angelegt. Die Aufstellung der drei Kandidaten hat aber gezeigt, dass diese Tendenz übermächtig, ja gefährlich geworden ist. Dazu beigetragen hat eine Fixierung auf Umfragen, die an das Goldene Kalb erinnert.