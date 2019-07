Jeder sieht es. Die alten Parteiendemokratien zergehen wie Eis in der Sommerhitze. In Deutschland ist es der Niedergang der ältesten und mitgliederstärksten Partei, der traditionsreichen Sozialdemokratie. Aber auch die mühsame Bestandswahrung der christlich-demokratischen Partei und der Aufstieg der Grünen stehen für eine Zeitenwende. In Frankreich, in Italien und im Vereinigten Königreich zerbröseln bislang tragende Parteien. Hinter großen Firmenschildern wie Labour oder Tories stehen gespaltene, ja beinahe konfuse Wirklichkeiten, überall verlaufen sich bislang typische Wählerbindungen. Stimmungen regieren. Keine der alten ideologischen Weltdeutungen kann wirklich überzeugen, selbst die neue ökologische Transformationsrhetorik grüner Parteien bleibt diffus, stimmungsabhängig.

Ein Seitenblick auf die Vereinigten Staaten offenbart noch mehr. Auch dort ist das alte Zweiparteiensystem nur dem Namen nach intakt. Trump hat die Republikaner auf manchen Gebieten entkernt, auf anderen radikalisiert. Den oppositionellen Demokraten geht es kaum besser. Die Theorie und vor allem die Praxis politischer Diversität machen es schwer, Brücken zur Mitte zu bauen, wenn man Anhänger mobilisieren will.