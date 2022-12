Demokratiefördergesetz : Ein neuer Anlauf im Kampf gegen Extremismus

Schon in der vergangenen Legislatur gab es einen Anlauf für ein Demokratiefördergesetz. Damals hatte die Union Probleme damit. Scheitert es nun an der FDP?

Wenn es nach Horst Seehofer gegangen wäre, gäbe es längst ein sogenanntes Demokratiefördergesetz. Aufgrund einer erstaunlichen Allianz zwischen dem damalige Bundes­innenminister von der CSU und der SPD hatte sich die große Koalition im Kabinett bereits auf den Gesetzentwurf geeinigt, die Verabschiedung scheiterte aber am Widerstand der Unionsfraktion. Nun ist das Vorhaben wieder auf dem Stand, auf dem es schon mal war: Am Mittwochmorgen beschloss das Ampelkabinett den Gesetzentwurf. Aber ein erfolgreicher Abschluss ist auch diesmal nicht sicher. Nun hat die FDP Bedenken, die Bundesfinanzminister Christian Lindner in Form einer Protokollerklärung zum Kabinettsbeschluss zum Ausdruck brachte.

Ziel des Gesetzes ist es, Vereinen und Organisationen, die sich für die Stärkung der Demokratie und die Prävention von Extremismus einsetzen, einen verlässlichen Rahmen zu geben und ihre Finanzierung sicherzustellen. Bislang fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage, die Förderung bestimmter Projekte ist zeitlich befristet.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bezeichnete die Zivilgesellschaft am Mittwoch als „stärkstes Bollwerk“ gegen Extremismus. Man müsse die Demokratie „widerstandsfähiger“ machen, sagte Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) bei der Vorstellung des Ge­setzentwurfs, den beide Häuser er­arbeitet hatten. Rund 200 Akteure der Zivilgesellschaft und Wissenschaftler waren eingebunden.

Eine Extremismusklausel ist nicht vorgesehen

Um finanzielle Zuwendungen können sich Projekte bewerben, die ge­meinnützig sind und sich dem Ziel der Demokratieförderung und Extremismusprävention verpflichtet sehen. Ei­ne sogenannte Extremismusklausel ist im Gesetz nicht vorgesehen. Die Initiativen sind also nicht verpflichtet, ein Bekenntnis zur freiheitlich de­mokratischen Grundordnung abzugeben und zu erklären, dass auch Partnerorganisationen und Mitarbeiter den Zielen des Grundgesetzes verpflichtet sind.

Für bestimmte Bundesförderprogramme galt eine solche Klausel bis 2014. Sie soll verhindern, dass linksextremistische Initiativen von der öffentlichen Hilfe profitieren. Auch in Seehofers Gesetzentwurf fehlte eine solche Klausel, das war der Grund für die Ablehnung in der Unionsfraktion.

Faeser und Paus halten eine Extremismusklausel nicht für notwendig. Gegen eine missbräuchliche Verwendung der Gelder gebe es Vorkehrungen, erklärte Paus. Es werde in jedem Fall geprüft, ob das Geld zweckgemäß ausgegeben wurde. Über die Verwendung der Fördergelder müssten die Initiativen Nachweise erbringen.

Aus Sicht der FDP reicht das nicht aus, in der Fraktion gibt es deutliche Skepsis. Die Innenpolitikerin Linda Teuteberg erklärte gegenüber der F.A.Z.: „Nur wer unzweifelhaft auf dem Boden der freiheitlichen demokratischen Grundordnung steht, darf mit Steuergeld gefördert werden, und es ist grundsätzlich keine Staatsaufgabe, zugunsten bestimmter Weltanschauungen in die Meinungsbildung der Ge­sellschaft einzugreifen.“ Sie hofft auf ein Nachjustieren in den parlamentarischen Beratungen, die im kommenden Jahr beginnen. Ähnlich argumentiert Lindner in seiner Protokollerklärung.