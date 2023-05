Die Zahl 2,1 ist eine wichtige Größe in der demografischen Forschung, denn sie gibt das sogenannte Bestandserhaltungsniveau an. Fällt die Geburtenrate dauerhaft unter diesen Wert, fällt die Bevölkerungszahl ohne Zuzug aus dem Ausland über kurz oder lang zurück. Die nordischen Länder, allen voran Schweden, galten lange Zeit als Vorbild für eine fortschrittliche Familienpolitik. Die Geburtenrate lag in der Nähe des Bestanderhaltungsniveaus, gleichzeitig punkteten diese Länder mit Geschlechtergerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt.

Die Geburtenziffer in der Bundesrepublik oszillierte hingegen seit den 1970er Jahren um einen Wert von nur 1,3 bis 1,4. Westdeutschland bildete regelmäßig das Schlusslicht der europäischen Verteilung. In der DDR erlebte die Fertilität erlebte in den 1970er-Jahren ein kurzfristiges Hoch. Jedoch brach die ostdeutsche Geburtenziffer nach der Wiedervereinigung drastisch ein. Seit dem 2005 liegen die jährlichen Raten in Ost und West auf einem ähnlichen Niveau.