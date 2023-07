In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Gesellschaft in vielerlei Hinsicht grundlegend verändert. Parallel zu der Bildungsexpansion, von der insbesondere Frauen profitiert haben, sind die Beteiligung am Arbeitsmarkt und die Karriereambitionen von Frauen stark gestiegen: So war nach Angaben des Statistischen Bundesamtes der Anteil der Akademikerinnen unter den 30 bis 34 Jahre alten Frauen zuletzt mit dreißig Prozent doppelt so hoch wie noch vor einer Generation.

Die weibliche Erwerbsbeteiligung wiederum ist innerhalb von gut drei Jahrzehnten von 57 Prozent im Jahr 1991 auf 71 Prozent im Jahr 2022 gestiegen. Parallel dazu hat sich der Anteil der Doppelverdiener unter den Paaren erhöht: 2018 waren in 65 Prozent aller Paarfamilien beide Elternteile erwerbstätig.