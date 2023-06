Was bedeutet der demographische Wandel für die Bildung, und welche Rolle spielt eine gute Bildung, um dem demographischen Wandel zu begegnen? Spricht man dieser Tage über den demographischen Wandel, kommt die Sprache schnell auf den großen Mangel an Fachkräften. Diese Lücke reißt der Wandel schon jetzt in den Arbeitsmarkt. Sie wird noch größer werden, sobald die sogenannten Babyboomer in den Ruhestand treten. Das bedeutet aber auch, dass dem Bildungswesen selbst weniger Fachkräfte zur Verfügung stehen werden. Dabei sollen doch mit ihnen die Grundlagen für die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft und die Gesellschaft der Zukunft geschaffen werden.

Dieser Mangel an Fachkräften wird regional unterschiedlich stark auftreten. Er macht entschlossenes und innovatives politisches Handeln erforderlich, um im demographischen Wandel eine gute Bildung zu ermöglichen. Denn das Bildungssystem spielt eine zentrale Rolle, um die vielfältigen Auswirkungen des Wandels abzumildern. In einer insgesamt schrumpfenden Bevölkerung ist es ökonomisch noch wichtiger als zuvor, die geringere Anzahl an Köpfen bestmöglich zu bilden, Kinder und Jugendliche ebenso wie Erwachsene in der Fort- und Weiterbildung.